리서치뷰, 서울시민 1000명 여론조사 정 구청장 45.2%, 오세훈 시장 38.1%

[헤럴드경제=한지숙 기자] 이재명 대통령이 공개 칭찬한 정원오 서울 성동구청장이 오세훈 서울 시장과의 양자대결 여론조사에서 오차범위 밖 격차로 앞선다는 여론조사 결과가 나왔다.

차기 서울시장 선거 관련 여론조사에서 오 시장을 오차범위 밖으로 앞선 더불어민주당 후보 예비주자는 정 구청장이 유일했다.

15일 여론조사 전문기관 리서치뷰가 KPI뉴스 의뢰로 지난 12~13일 서울시 만18세 이상 1000명을 대상으로 진행한 여론조사에서 정 구청장은 45.2%, 오 시장은 38.1%로 정 구청장이 오 시장을 7.1%포인트 앞섰다.

특히 40~50대에서 두 인물간 지지 격차가 크게 벌어진 것으로 나타났다.

40대에서 정 구청장은 63.5%, 오 시장은 22.8%였고, 50대에선 정 구청장 57.0%, 오 시장 33.4%로 집계됐다. 20대~30대에선 초박빙 구도였다. 60대에선 오 시장 41.4%, 정 구청장 39.4%로 접전 양상이었다. 70대 이상에서만 오 시장이 51.4%로 정 구청장(24.6%)을 여유있게 따돌렸다.

지역적으로 서울 강남권(강남·서초·송파·강동)에서도 정 구청장이 51.3%로 오 시장(38.5%)을 두 자릿수 격차로 앞섰다.

더불어민주당 소속 현직 서울 구청장 가운데 유일하게 3선인 정 구청장은 최근 이 대통령의 공개 칭찬을 받으며 인지도를 높였다는 평가다.

이 대통령은 지난 8일 소셜미디어(SNS) 계정에 정 구청장이 구정 만족도 조사에서 높은 평가를 받은 기사를 실으며 “정원오 구청장이 일을 잘하기는 잘하나 보다. 저의 성남 시정 만족도가 꽤 높았는데, 저는 명함도 못 내밀 듯”라고 적었다.

이에 정 구청장이 “원조 ‘일잘러(일을 잘하는 사람을 뜻하는 신조어)’로부터 이런 칭찬을 받다니 감개무량하다”고 화답했다.

오 시장도 정 구청장을 두고 “조금은 다른 주자들과 차별화되는 입장을 보인다”고 긍정적으로 평가해 주목받았다. 오 시장은 지난 7일(현지시간) 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 가진 아시아 출장 출장기자단 간담회에서 “비판 일변도인 민주당 후보들의 식견을 보면 한계가 있다고 느껴진다”면서 정 구청장이 ‘한강 버스는 시간이 흐르면 성공할 사업이고, 시행착오에 초점 맞추기보다는 지켜볼 필요가 있다’고 언급을 한 것을 차별화 된 예로 들었다.

이번 조사는 ARS 전화조사로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트, 응답률은 5.4%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위의 홈페이지를 참조하면 된다.