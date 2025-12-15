‘기부·자선’ 주제로 상호 정책경험 공유, 공동 발전 방안 모색

[헤럴드경제=이태형 기자] 한-중 지방행정 발전을 위해 행정안전부와 중국 민정부가 개최하는 ‘한중 지방행정 세미나’가 6년 만에 재개된다.

행안부는 16일 서울 스위스그랜드 호텔에서 ‘제14회 한-중 지방행정 세미나’를 개최한다고 15일 밝혔다.

한-중 지방행정 세미나는 2007년 한중 수교 15주년을 기념해 체결한 ‘교류협력을 위한 양해각서’에 따라 2009년부터 매년 양국에서 교차로 개최해 왔다. 코로나19로 2020∼2022년에는 영상회의로 대체됐고, 2023년이후 중단됐다 이번에 재개됐다.

이번 세미나는 행안부 지방행정국장 주재로 개최되고, 중국에서는 왕커창(王克强) 정책법규사 사장, 짱바오루이(臧宝瑞) 자선사업촉진사 부사장 등 민정부 대표단 6명이 참석한다.

이번 세미나에서 양 기관은 ‘기부·자선’을 주제로 발제와 토론을 진행할 예정이다.

행안부는 ‘한국의 기부제도 현황과 발전방향’을 공유하고 ‘고향사랑기부제도’를 소개할 예정이다. 민정부는 ‘중국의 자선사업 발전현황과 방향, ‘자선재산의 감독관리와 보호’에 대해 발표한다.

이어 양 기관의 발표 내용을 토대로 한-중 양국의 기부제도와 자선사업 정책의 발전방안 모색을 위한 토의를 진행하게 된다.

김민재 행안부 차관은 환영 간담회 자리에서 “‘이사 갈 수 없는 중요하고 가까운 이웃이자 떼려야 뗄 수 없는 협력 동반자’라는 시진핑 중국 국가주석의 말씀처럼 한-중 양국은 오랜시간 교류하며 신뢰를 쌓아왔다”라며 “올해로 14회를 맞는 한-중 지방행정 세미나가 민생을 살뜰하게 살피는 정책적 고민을 함께하는 자리가 돼 양국 지방행정이 한 단계 더 도약할 수 있기를 계기가 되길 기대한다”라고 말했다.