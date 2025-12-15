[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구시는 산하 공공기관 책임성과 투명성을 강화하기 위한 종합대책을 마련해 내년부터 시행, 시민 신뢰 회복에 나선다고 15일 밝혔다.

이번 대책은 문화예술진흥원에 대한 감사위원회 특별감사와 산하 공공기관 특별점검 결과를 종합·분석해 도출한 것으로 공공기관의 조직 운영과 인사·복무 관리, 시 지도·감독 등 분야별 관리 체계를 전면 재정비해 공공성과 책임성을 대폭 강화하는 데 초점을 맞췄다.

먼저 공공기관 조직 운영 합리성을 높이기 위해 현재 지방공기업에만 의무 적용 중인 조직진단을 출자·출연기관까지 확대해 3년 주기로 실시할 방침이다.

또 조직 개편이나 증원 필요시 기관 자체적으로 운영 혁신 방안을 마련한 뒤 소관 부서와 협의하도록 의무화해 무분별한 조직 확대를 방지한다.

이와 함께 인사위원회 외부 위원 참여 50% 이상 의무화, 인사위원 자격요건 규정으로 명문화, 근무평정 시 다면·정량평가 확대 등 인사 운영 공정성과 복무체계 개선안도 포함했으며, 임직원 복무 관리 감독 또한 강화한다.

공공기관 회계 분야 투명성을 높이기 위해 기관장 업무추진비 및 수의계약 집행 내역을 매월 홈페이지에 공개하고, 이사회 기능을 강화해 조직·재무·경영관리 분야 전문가 참여도 확대할 계획이다.

더불어 시 산하 각 공공기관이 예산 집행 현황을 반기별로 이사회에 의무 보고하는 조항도 마련했다.

이밖에 대구시는 산하 공공기관을 상대로 연 1회 시행하던 정기 점검을 분야별로 나눠 연 2회로 확대 실시하고 담당 직원 역량 강화 교육도 병행할 예정이다.

김정기 대구시장 권한대행은 “공공기관은 소중한 세금을 재원으로 운영되는 만큼, 그에 상응하는 투명성과 책임성이 요구된다”며 “기관장을 비롯한 모든 공공기관 종사자가 대책을 철저히 이행해 시민 신뢰 회복에 최선을 다해야 한다”고 말했다.