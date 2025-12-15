교보생명은 업계 최초로 소비자중심경영(CCM) 10회 연속 인증을 획득하며 대통령 표창을 수상했다고 15일 밝혔다. 조대규(가운데) 교보생명 대표이사 사장이 12일 대통령 표창을 수상 후 임직원과 기념촬영을 하고 있다. [교보생명 제공]
입력 2025-12-15 11:18:52
“6번 정도 피부암에 걸렸다” 할리우드 유명 배우의 고백…“나는 바보였다”
[헤럴드경제=한지숙 기자] 영화 ‘엑스맨’ 시리즈, ‘레 미제라블’로 국내에서도 인기 있는 배우 휴 잭맨(57)이 “지난 몇 년간 6번 정도 피부암에 걸렸다”고 털어 놔 화제다. 휴 잭맨은 지난 10일(현지시간) 미국 라디오 프로그램 ‘하워드 스턴 쇼’에 출연해 지난 몇 년간 “6번 정도 피부암에 걸렸다”고 밝혔다. 그는 피부암의 종류에는 흑색종, 편평상피
“589일째 남극 표류, 전원 생존했습니다” 28명 초유 기적…살아남은 이유가[이원율의 후암동 미술관-어니스트 섀클턴 편]
후암동 미술관은 무한한 디지털 공간에 걸맞은 초장편 문화예술 스토리텔링 연재물의 ‘원조 맛집’입니다. ■기자 구독■을 누르시면 매 주말 새로운 예술 이야기를 즐기실 수 있습니다. 기사는 역사적 사실 기반에 일부 상상력을 더한 스토리텔링으로 쓰였습니다. ※다큐멘터리(다큐리즘) 형식으로 꾸민 이번 기사는 200자 원고지 45매 가량입니다. 이 정도 분량은 읽기에 빠르면 10분, 여유를 가지면 20~30분 정도가 필요하다고 합니다. 구독, 저장, 댓글을 활용한 스크랩 등으로 두고두고 읽으셔도 괜찮습니다. 귀한 시간을 내주시는 독자분들에게 깊은 감사를 표합니다. [헤럴드경제=이원율 기자]미칠 노릇이었다. 영국 탐험가 어니스트 섀클턴과 스물일곱 명 대원을 태운 배, 인듀어런스호. 남극 횡단의 사명을 실은 녀석이 크게 휘청였다. 선체는 남극 대륙 앞 웨델해에서 더 나아가지 못했다. 갑자기 불어온 찬바람, 아울러 사방에서 달라붙는 유빙(流氷) 때문이었다. 지금껏 한 시간에 25㎞를 달렸던 인듀어
“입대 이유 이거였나”…‘이재용 장남’ 이지호 좌우명 화제
[헤럴드경제=김보영 기자] 이재용 삼성전자 회장의 장남 이지호(24)씨가 지난달 해군 통역장교로 정식 임관한 가운데 임관식 당시 공개된 그의 좌우명이 뒤늦게 화제가 되고 있다. 지난달 28일 경남 창원 해군사관학교 연병장에서 열린 제139기 해군·해병대 사관후보생 수료 및 임관식에서 전광판에는 지호씨의 사진과 함께 “고통 없이 인간은 진화하지 못한다, 그러니 즐겨라”라는 좌우명이 소개됐다. 이 사진은 지난 6일 온라인 커뮤니티와 SNS를 통해 퍼지며 주목을 받았다. 네티즌 사이에서는 “왜 입대를 선택했는지 알 것 같다”거나 “쉽지 않은 길을 택한 이유가 느껴진다” 등의 반응이 나왔다. 2000년 미국에서 태어난 지호씨는 한국, 미국 복수 국적자였지만, 이번에 해군 장교로 복무하기 위해 미국 시민권을 포기했다. 현행법상 복수 국적자의 경우 일반 사병 입대 시에는 복수 국적 신분을 유지할 수 있지만, 장교로 복무하기 위해서는 외국 국적을 포기해야 한다. 삼성가(家)에서 장교를 배출한 것
“9000명 해고합니다” 최악 희망퇴직 ‘날벼락’…유명 대기업 ‘끔찍한’ 일 터졌다
[헤럴드경제=박세정 기자] 인공지능(AI)으로 인한 대량 해고가 현실화됐다. 국내외 안팎에서 대규모 희망퇴직이 잇따르고 있다. ‘중국판 구글’로 불리는 유명 기업 바이두가 연말 대규모 감원을 진행하면서 중국 IT 업계도 AI 중심 인력 재편이 본격화되고 있다. AI 도입에 따른 업무 효율화가 맞물리면서 기존 인력 구조를 유지할 명분이 약해졌다는 평가다. 2일 현지 매체에 따르면 바이두는 직원의 30% 가량을 줄인다. 회사 측은 근속 기간에 따른 법정 보상금에 3개월분 이상의 급여를 더한 조건을 제안하며 합의 퇴사 방식을 택했다. 이번 움직임은 IT 대기업들이 AI 전환기에 인력 구조를 본격 손질하기 시작했다는 의미다. 국내 IT기업들도 유사한 구조조정 수순을 밟을 것이란 전망이 제기되고 있다 마이크로소프트(MS)도 9000명을 해고하는 역대급 구조조정을 발표했다. MS 역사상 가장 큰 구조조정이다. 국내 기업들도 잇따라 대규모 희망퇴직에 나섰다. 국내 대표 IT기업들이 몰려 있는 판