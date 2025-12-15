교보생명은 업계 최초로 소비자중심경영(CCM) 10회 연속 인증을 획득하며 대통령 표창을 수상했다고 15일 밝혔다. 조대규(가운데) 교보생명 대표이사 사장이 12일 대통령 표창을 수상 후 임직원과 기념촬영을 하고 있다. [교보생명 제공]


