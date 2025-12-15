내년 1월 23일까지 예비입찰 진행 인수방식, 주식매각·계약이전 선택

예금보험공사는 MG손해보험의 가교보험사인 예별손해보험의 공개 매각을 본격 추진한다고 15일 밝혔다.

예보는 이날부터 내년 1월 23일까지 예별손보 예비입찰을 진행한다. 인수의향서를 접수한 인수희망자 중 적격성이 검증된 희망자에 대해 5주가량의 실사 기회를 부여한다. 이후 본입찰을 진행할 예정이다.

예보 관계자는 “보험계약자 보호와 보험시장 안정을 위해 MG손보 노동조합, 금융당국, 예보 간의 원만한 협의를 거쳐 인력과 조직 효율화를 마쳤다”며 “MG손보의 부실자산이 매각 대상인 예별손보에 이전되지 않음으로써 자산건전성이 한층 개선됐다”고 강조했다.

예별손보에 대한 매각은 주식매각(M&A), 계약이전(P&A) 방식 중 인수희망자가 원하는 방식으로 참여할 수 있다. 주식 매각은 회사 지분 전부를 인수하는 방식이다. 계약이전은 예별손보의 모든 보험계약부채와 우량자산 등을 이전받는 방식이다.

이번 예별손보의 공개매각이 마무리돼도 보험계약은 현재 조건 그대로 새로운 인수자에게 이전되기 때문에 보험계약자에게는 어떠한 불이익이나 변경이 발생하지 않는다고 예보는 강조했다. 김벼리 기자