내년 1월 23일까지 예비입찰 주식매각 또는 계약이전 선택

[헤럴드경제=김벼리 기자] 예금보험공사는 MG손해보험의 가교보험사인 예별손해보험의 공개 매각을 본격 추진한다고 15일 밝혔다.

예보는 이날부터 내년 1월 23일까지 예별손보 예비입찰을 진행한다. 인수의향서를 접수한 인수희망자 중 적격성이 검증된 희망자에 대해 5주가량의 실사 기회를 부여한다. 이후 본입찰을 진행할 예정이다.

예보 관계자는 “보험계약자 보호와 보험시장 안정을 위해 MG손보 노동조합, 금융당국, 예보 간의 원만한 협의를 거쳐 인력과 조직 효율화를 마쳤다”며 “MG손보의 부실자산이 매각 대상인 예별손보에 이전되지 않음으로써 자산건전성이 한층 개선됐다”고 강조했다.

예별손보에 대한 매각은 주식매각(M&A), 계약이전(P&A) 방식 중 인수희망자가 원하는 방식으로 참여할 수 있다.

주식 매각은 회사 지분 전부를 인수하는 방식이다. 계약이전은 예별손보의 모든 보험계약부채와 우량자산 등을 이전받는 방식이다.

이번 예별손보의 공개매각이 마무리돼도 보험계약은 현재 조건 그대로 새로운 인수자에게 이전되기 때문에 보험계약자에게는 어떠한 불이익이나 변경이 발생하지 않는다고 예보는 강조했다.

예보 관계자는 “보험계약자 보호와 예별손보의 조속한 정상화를 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

금융당국과 예보는 원래 지난달 중순 예별손보에 대한 자산·부채 실사 작업을 마친 직후 매각 공고를 낼 계획이었지만, 이재명 대통령이 정부 공공자산 매각을 전면 중단하라고 지시하면서 한 달가량 일정이 늦춰졌다.

지난 2022년 4월 MG손보가 부실금융기관에 지정된 뒤 예보는 세 차례 공개 매각을 추진했다. 당시 메리츠화재와 사모펀드(PEF) 데일리파트너스 등이 인수 의향을 내비쳤지만 무산됐다. 지난해에는 메리츠화재와 수의계약으로 매각을 본격 추진했지만, MG손보 노조의 반발 등 걸림돌을 넘지 못했다. 지난 7월 금융당국은 가교보험사를 만들고 5개 손보사로 계약 이전과 공개 매각 병행 추진을 결정했다.