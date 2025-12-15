[헤럴드경제=홍태화 기자] NH투자증권이 투자권유대행인과 퇴직연금모집인의 영업·관리업무 효율화를 위해 전용 홈페이지를 구축해 1차 서비스를 오픈한다.

NH투자증권은 15일 이번 전용 홈페이지는 고객관리와 교육·점검, 서류 발급 등 투자권유대행인과 퇴직연금모집인의 현장 관리업무 전반을 온라인 환경으로 통합해 한 번에 처리할 수 있도록 설계됐다며 이같이 밝혔다.

이어 반응형 웹(Responsive Web)으로 구축돼 PC, 태블릿, 모바일 등 모든 기기 화면 크기에 자동 최적화되며 시간과 장소에 대한 제약 없이 언제 어디서나 동일한 화면으로 이용할 수 있다고 강조했다.

특히 영업 활동 중 발생하는 각종 관리 업무를 현장에서 즉시 처리할 수 있어 영업 편의성과 업무 신속성이 크게 향상될 것으로 기대됐다.

홈페이지는 단계별로 오픈될 예정이다. 1차 오픈에서는 중요 공지 확인과 고객 관리를 위한 필수 핵심 기능 중심으로 서비스가 제공된다. 내년 2월 예정된 2차 오픈에서는 교육·점검 관리, 서류 발급 기능 등 업무 지원 전반으로 서비스 범위가 확대된다.

배광수 NH투자증권 WM사업부 대표는 “투자권유대행인과 퇴직연금모집인의 활동 지원 체계를 한층 강화하는 계기가 될 것”이라며 “앞으로 보다 안정적이고 효율적인 영업환경을 조성하기 위해 시스템 개선을 지속해서 이어가겠다”고 강조했다.