[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천광역시는 전국 최초로 조성한 영유아 전용 공동육아·돌봄 공간인 ‘아이사랑꿈터(이하 꿈터)’ 이용자가 34만 명을 넘었다고 15일 밝혔다.

2020년 운영 첫해 3700명이었던 이용자 수는 매년 가파르게 증가해 올해 현재 누적 회원 4만8000명을 확보했다.

현재 인천시 10개 군·구에 총 60개소가 운영 중이며 3개소가 추가 조성되고 있다.

꿈터는 7세 이하 미취학 영유아와 보호자가 함께 놀이와 체험을 즐길 수 있는 공간으로, 매주 화요일부터 토요일(오전 10시~오후 6시)까지 총 3개 타임(오전 10~12시, 오후 1시30분~13시30분, 4시~6시 각 2시간)으로 운영되고 있다.

꿈터는 ▷부모교육 ▷부모-자녀 체험 프로그램 ▷자조모임 운영 등 다양한 프로그램을 통해 부모들에게 실질적인 도움을 제공하고 있다.

올 상반기 이용자 만족도 조사 결과 ▷종합 만족도 94.5% ▷육아 부담 완화 효과 94.7% ▷재이용 의향 99.4% 등 높은 호응을 얻었다.

꿈터의 이용료는 일반 이용 1000원, 프로그램 참여 2000원으로 누구나 부담 없이 이용할 수 있다. 사전예약 및 프로그램 안내는 공식 누리집에서 확인할 수 있다.