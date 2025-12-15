비규제 지역 내 비규제 상품…투자자와 실수요자 모두 주목 GTX-A∙동탄인덕원선 등 교통 호재 기대감↑

[헤럴드경제=윤성현 기자] DL이앤씨가 내년 1월 ‘e편한세상 동탄역 어반원’ 주거형 오피스텔 240실을 분양한다. 동탄2신도시 내 역세권 입지와 다양한 생활 인프라, 개발 호재를 갖춘 이 단지는 실수요자와 투자자 모두의 관심을 끌고 있다.

DL이앤씨는 15일 경기도 화성시 오산동 동탄2신도시 C14블록에 들어서는 ‘e편한세상 동탄역 어반원’ 오피스텔을 내년 1월 분양할 예정이라고 밝혔다. 이번에 공급되는 오피스텔은 전용면적 34~59㎡, 총 240실 규모로, 1~2인 가구에 적합한 실용적인 평면을 갖췄다. 전용면적별로는 34㎡OA형 72실, 59㎡OA형 120실, 59㎡OB형 48실로 구성된다.

이 단지는 지하 4층~지상 46층 규모의 아파트 3개 동(총 610가구)과 지하 3층~지상 26층 오피스텔 1개 동으로 이뤄진 복합단지다. 앞서 지난 8월 분양한 아파트(분양전환 공공임대주택) 일반공급은 평균 75.28대 1의 높은 경쟁률로 마감된 바 있다.

‘e편한세상 동탄역 어반원’의 가장 큰 강점은 교통 인프라다. 단지에서 GTX-A 및 SRT 동탄역을 도보로 이용할 수 있는 역세권 입지로, 서울 수서역까지 약 21분이면 도달할 수 있다. 또한 강남, 판교, 서울역, 인천공항, 김포공항 등 수도권 주요 거점으로의 접근성도 뛰어나다. 경부고속도로와 동탄대로, 수도권제2순환고속도로 등 도로망도 잘 갖춰져 있다.

생활 편의성도 우수하다. 롯데백화점 동탄점, 트레이더스, 동탄역 그란비아스타 등 대형 상업시설이 인근에 위치해 도보로 이용할 수 있으며, 문화센터와 연계된 교육∙레저 프로그램도 다양하다. 직주근접과 도심 속 공원 조성, 다양한 개발 계획 등도 실거주자의 만족도를 높이는 요소다.

또한 해당 단지는 비규제 지역 내 위치한 비규제 상품으로, 대출 규제나 청약 자격 제한이 없어 실거주 수요자는 물론 투자자들에게도 매력적인 선택지로 꼽힌다.

DL이앤씨 관계자는 “GTX-A 개통, 동탄인덕원선 개설, 경부고속도로 상부공원화 등 미래가치가 높은 개발 사업들이 예정된 동탄 핵심 입지에 들어서는 단지인 만큼 시장의 관심이 크다”며 “실용적 설계와 풍부한 인프라를 갖춘 이번 오피스텔 분양도 좋은 반응이 기대된다”고 말했다.