고객 신뢰 기반 글로벌 성과 창출 ‘글로벌 톱티어 ETF 프로바이더’ 도약

[헤럴드경제=정윤희 기자] 미래에셋자산운용의 총 운용자산(AUM)이 500조원을 넘어섰다. 미래에셋자산운용은 향후 글로벌 투자자들에게 신뢰받는 운용사로서의 위상을 더욱 강화해 나간다는 계획이다.

15일 미래에셋자산운용에 따르면, 지난달 말 기준 한국과 미국·베트남·브라질·영국·인도·일본 등 16개 지역에서 미래에셋자산운용이 운용 중인 자산규모는 총 504조원에 달한다.

지난 2022년말 250조원이었던 운용자산은 2023년말 305조원, 2024년말 378조원으로 꾸준히 성장했다. 특히, 지난 5월 400조원을 돌파한 데 이어 약 6개월만에 100조원이 증가하며 500조원을 넘어섰다.

2003년 홍콩법인을 설립하며 국내 운용사 최초로 해외 시장에 진출한 미래에셋자산운용은 글로벌 투자자 기반을 빠르게 확대하면서 독자적인 글로벌 성장 구조를 확립했다.

실제로 올해 3분기 누적 연결 기준 미래에셋자산운용의 전체 당기순이익 중 해외법인 비중은 약 43%를 차지했다. 국내에 안주하지 않고 해외 시장에서 도전을 이어온 결과 수익의 상당 부분이 해외에서 창출되는 등 글로벌 플레이어로서 존재감을 강화하고 있다는 것이 회사의 설명이다.

성과의 핵심요인으로는 글로벌 상장지수펀드(ETF) 시장에서 쌓아 온 경쟁력을 꼽았다. 현재 미래에셋 글로벌 ETF 총 운용자산 규모는 300조원에 육박한다. 이는 글로벌 ETF 운용사 12위 수준이다.

또, TIGER ETF는 국내 개인 투자자 선호 1위 브랜드로 자리 잡았으며, 해외 시장에서는 ‘Global X’가 다양한 킬러 프로덕트(Killer Product)를 선보이며 ‘글로벌 톱티어(TOP Tier) ETF 프로바이더’로 성장했다.

미래에셋자산운용은 글로벌 운용사로서의 역량을 더욱 강화하기 위해 디지털·가상자산 등 새 시장도 공략 중이다. 현재 전 세계에서 코인 현·선물, 전략형 ETF 등 다양한 가상자산 관련 상품을 운용 중이며, 스마트컨트랙트와 온체인 펀드 등 차세대 금융 인프라에 대한 노하우를 기반으로 향후 국내서도 적극 투자 기회를 발굴해 나갈 예정이다.

글로벌 투자자들의 평안한 노후를 위한 장기 투자 파트너로서의 역할도 강화하고 있다. 올해 국내 종합자산운용사 최초로 퇴직연금 전용 로보어드바이저 서비스 ‘M-ROBO’를 출시했으며, 이를 통해 ‘연금 펀드 설정액 1위’, ‘타겟데이트펀드(TDF) 점유율 1위’ 등 연금 펀드 운용 노하우에 인공지능(AI) 기술과 운용 철학을 결합한 종합 연금 솔루션을 제공하고 있다.

여기에 연기금투자풀 주간운용사 1위로 재선정, 판교 테크원타워 성공적인 매각 등 굵직한 성과도 거뒀다.

이준용 미래에셋자산운용 대표이사 부회장은 “운용자산 500조원 돌파는 미래에셋자산운용의 글로벌 경쟁력과 혁신의 DNA가 이뤄낸 기념비적인 성과”라며 “탄탄한 글로벌 네트워크를 기반으로 국내 유일 독보적인 글로벌 경쟁력을 쌓아가고 있는 미래에셋자산운용은 앞으로도 차별화된 투자전략과 혁신적인 킬러 프로덕트 개발을 통해 투자자들에게 더욱 다양하고 우수한 투자 기회를 제공하겠다”고 말했다.