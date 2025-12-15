‘통일교 커넥션’ 경찰 강제수사 통일교 서울본부 등 압수수색

[헤럴드경제=이용경 기자] 통일교의 ‘정치권 전방위 로비 의혹’을 수사하는 경찰이 통일교 천정궁과 서울본부 등에 대한 압수수색에 나섰다.

경찰청 특별전담수사팀은 이날 오전 9시부터 경기도 가평에 있는 통일교 천정궁과 서울 용산구 통일교 서울본부 등 10곳에 수사관들을 보내 압수수색을 진행 중이라고 밝혔다.

이날 압수수색 대상에는 전재수 전 해양수산부 장관·임종성 전 더불어민주당 의원·김규환 전 미래통합당 의원의 자택, 서울 여의도 국회의원회관에 있는 전 전 정관의 의원 사무실, 윤영호 전 통일교 세계본부장이 수용돼 있는 서울구치소, 서울 광화문에 있는 김건희 특검 사무실 등이 포함됐다.

경찰은 지난 10일 김건희 특검에서 통일교의 정치인 접촉 관련 내사 사건을 넘겨받고 즉각 국가수사본부 내에 특별전담수사팀을 꾸려 수사에 착수했다.

경찰은 이튿날인 11일 전 전 장관과 임 전 의원, 김 전 의원 등 3명을 뇌물수수 또는 정치자금법 위반 피의자로 입건하고 출국 금지 조처했다.

하지만 현재 이들은 통일교로부터 금품을 수수했다는 의혹에 대해 전면 부인하고 있는 상태다.

경찰은 여야 정치인들에 대한 금품 의혹을 최초로 제기한 윤 전 본부장에 대해서도 정치자금 또는 뇌물을 불법 공여한 혐의 피의자로 입건했다.

앞서 김건희 특검은 지난 8월 윤 전 본부장을 조사하는 과정에서 통일교가 국민의힘뿐 아니라 민주당 소속 인사들에게도 금품 지원을 했다는 취지의 진술을 확보했다. 윤 전 본부장은 지난 5일 자신의 업무상 횡령 등 혐의 재판에서도 “2022년 교단 행사를 준비하며 국민의힘 외에 민주당 측과도 접촉해 지원했다”라는 취지로 말했다. 이에 통일교의 전방위 로비 의혹에 대한 수사가 본격화했다.

하지만 윤 전 본부장은 지난 12일 권성동 국민의힘 의원의 재판에 증인으로 출석해 이 같은 정치권 지원 의혹에 대해 “그렇게 진술한 적 없다”며 돌연 그동안의 진술을 번복했다.

경찰은 윤 전 본부장이 관련 진술을 번복한 만큼 객관적인 증거 확보를 위해 이날 신속한 강제수사에 나선 것으로 보인다. 현재 경찰은 금품이 오간 증거를 확보하기 위해 통일교 회계 기록 등 관련 자료를 확보 중인 것으로 전해졌다.