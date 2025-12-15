체리·블루베리 등 인기 품목 대상

[헤럴드경제=김진 기자] 롯데마트가 오는 18일부터 ‘수입 과일 특별 할인전’을 진행한다고 15일 밝혔다.

이번 행사는 수입 과일 상품군 가운데 판매 상위 품목인 체리, 블루베리, 바나나, 파인애플 등이 대상이다.

18일부터 21일까지는 ‘한가득 체리’(450g·칠레산)와 ‘한가득 블루베리’(400g·칠레산)를 각각 할인가에 판매한다.

한가득 블루베리는 올해 10월부터 파트너사와 사전 협의를 거쳐 총 15톤 규모의 물량을 확보했다. 기존 판매 상품보다 용량을 약 30% 늘린 대용량 패키지로 구성했다.

한가득 체리는 칠레 현지에서 주로 유통되는 XL 사이즈 원물을 사용했다. 국내에서 일반적으로 판매되는 점보 사이즈보다 작지만, 100g당 가격이 약 20% 낮다. 특히 체리 전량을 항공 직송으로 들여와 신선도가 우수하다.

두 상품은 일반 플라스틱 팩 대신 크리스마스 테마 박스로 포장해 연말 선물 수요도 겨냥했다.

18일부터 24일까지는 ‘고산지 바나나’와 ‘컷팅 파인애플’을 할인 판매한다. 파인애플은 필리핀산을 직소싱으로 확보해 물량을 전년 대비 40% 늘리고, 가격을 약 30% 낮췄다.

김민경 롯데마트·슈퍼 과일팀 MD는 “고환율과 고물가 상황에도 고객들이 부담 없이 수입 과일을 구매할 수 있도록 이번 행사를 준비했다”고 말했다.