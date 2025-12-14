종자 생산·가공·마케팅 등 산업 전주기 4대 추진전략 마련

[헤럴드경제=이영기 기자] 전남도는 14일 고품질 김 생산과 경쟁력 있는 상품 개발로 김 수출시장 주도권을 확보하기 위해 종자 생산부터 수출까지 산업 전주기를 아우르는 김 수출 확대 계획을 마련했다고 밝혔다. 오는 2030년까지 수출 7억 달러 달성을 목표로 세웠다.

김 수출 확대 계획은 ▷신품종 개발·보급 ▷친환경·고품질 물김의 안정적 생산 ▷가공시설 스마트화·품질혁신·유통망 구축 ▷마케팅 확대 등 4대 추진전략과 이에 따른 23개 추진 과제로 구성됐다.

2030년까지 총사업비는 4235억원이다. 기후변화에 대응한 김 신품종 개발과 안정적 김 종자 생산을 위해 2030년까지 신품종 4종을 개발해 김 양식 어업인에게 보급한다.

김 육상채묘 시설과 스마트 김 종자 배양시설을 확대 지원하며, 지역 맞춤형 수산종자 실용화 센터를 진도에 조성해 고수온 등 기후변화에 대응한 종자 연구와 현장 기술을 지원한다.

김 육상양식 기술을 개발하고 친환경 수산물 인증 직불제 지원, 신규 김 활성처리제 보급 등으로 친환경 김양식 생산 기반을 구축할 계획이다.

김 가공시설을 현대화하고 위생·품질 경쟁력을 강화하며, 국제 마른김 거래소와 대규모 물류단지를 단계적으로 조성해 대량 공급이 가능한 글로벌 공급망과 유통 인프라를 갖춘다.

국립 김 산업 진흥원 설립, 케이김(K-GIM) 국제 수출단지 조성, 대규모 수출 투자기업 유치 등으로 김산업의 종합 지원체계도 마련할 방침이다.

국제박람회 개최, 프리미엄 수출 브랜드 상품 개발, 수출 특화품목 직불금 지원을 통해 수출기업의 맞춤형 지원도 강화한다.