박대준·강한승 전 대표도 불출석 의사…과방위 與의원들 “국회 기만하는 태도”

[헤럴드경제=이영기 기자] 고객 3370만명의 개인정보가 유출된 쿠팡의 창업주인 김범석 쿠팡Inc 이사회 의장이 유출 사태에 대한 청문회에 출석하지 않기로 했다. 이에 여권에서는 ‘오만하다’고 일침을 가했다.

김 의장은 오는 17일 예정된 개인정보 유출 사태 관련 국회 과학기술정보방송통신위원회 청문회에 출석하지 않겠다는 의사를 14일 밝혔다. 쿠팡의 박대준·강한승 전 대표도 불출석 사유서를 제출했다.

이에 과방위 소속 더불어민주당 의원들은 “3370만명의 개인정보가 유출된 국가적 참사 앞에서 쿠팡 책임자들은 국민과 국회를 외면하고 줄행랑을 선택했다”며 이 같은 사실을 전했다.

이들은 “이는 단순한 개인적 불출석이 아니다. 기업 차원의 조직적 책임 회피, 국민을 무시하는 오만함이자 국회를 기만하는 태도”라고 비판했다.

이어 “대규모 플랫폼의 경영진이 반복적인 사고와 책임 회피를 구조적으로 할 수 없도록 지배구조 책임 강화, 출석 의무 강화, 해외 체류 책임자에 대한 대응 체계 마련 등 재발 방지를 위한 입법을 즉시 추진할 것”이라고 강조했다.

과방위원장인 최민희 민주당 의원은 이날 페이스북을 통해 김 의장 등 3명의 불출석 사유서를 공개하며 “하나 같이 무책임한, 인정할 수 없는 사유들”이라며 “과방위원장으로서 (불출석을) ‘불허’한다. 과방위원들과 함께 합당한 책임을 묻도록 하겠다”고 말했다.

최 의원이 공개한 불출석 사유서에 따르면 김 의장은 “전 세계 170여 국가에서 영업하는 글로벌 기업의 최고경영자(CEO)로서 공식적인 비즈니스 일정들이 있는 관계로 부득이하게 청문회에 출석이 불가하다”고 이유를 밝혔다.

박 전 대표는 지난 10일 대표이사직에서 사임한 사실을 언급하며 “현재 쿠팡의 입장을 대표해 청문회에서 증언을 할 수 있는 위치에 있지 않다”고 적었다.

강 전 대표는 “사고 발생 전인 5월 말 쿠팡 대표이사 사임을 발표한 이후 관련 업무에서 모두 손을 떼고 현재 미국에 거주하며 일하고 있다”고 했다.

김 의장은 이달 2일과 3일 각각 열린 쿠팡 개인정보 유출 사태 관련 과방위와 국회 정무위원회 현안 질의에도 모두 불출석했다. 그에 앞선 국회 국정감사 등에도 출석하지 않았다.