1·2차전 치를 과달라하라에 연고 둔 아틀라스 구단 훈련 시설 방문

[헤럴드경제=이영기 기자] ‘2026 북중미 월드컵’ 대회 기간 태극전사들이 머물기 위해 축구 대표팀이 답사한 후보지 1곳이 공개됐다. 한국이 조별리그 1·2차전을 치루는 멕시코 과달라하라 지역이다.

멕시코 프로축구 리가 MX 소속팀 아틀라스 FC는 14일(한국시간) 구단 홈페이지에 북중미 월드컵 베이스캠프를 찾고 있는 한국과 콜롬비아 대표팀 관계자들이 최근 구단 훈련 시설(AGA 아카데미)을 방문했다고 밝혔다. 아틀라스 FC는 과달라하라를 연고지로 둔 구단이다.

아틀라스 구단은 “방문 기간 콜롬비아와 대한민국 대표단은 시설 전반을 점검하고, 프로 규격의 6개 축구장과 스포츠 과학 응용 전문 시설의 기능성을 직접 확인했다”면서 “양국 대표단은 공간의 기능성, 구성, 미적 완성도에 대해 매우 긍정적인 평가를 했으며, 월드컵이라는 세계적인 무대에서 국가대표팀의 요구를 충분히 충족할 수 있는 역량을 갖췄다고 강조했다”고 전했다.

한국은 북중미 월드컵에서 개최국 중 하나인 멕시코를 비롯해 남아프리카공화국, 유럽 플레이오프(PO) D그룹 승자와 A조에서 조별리그를 치른다.

덴마크, 북마케도니아, 체코, 아일랜드가 경쟁하는 유럽 PO D그룹 승자는 내년 3월 가려진다.

우리나라의 조별리그 3경기는 모두 멕시코에서 열린다. 우선 유럽 PO D그룹 승자와 내년 6월 12일 오전 11시 과달라하라의 아크론 스타디움에서 1차전을 치른 뒤 6월 19일 오전 10시 같은 장소에서 멕시코와 2차전을 벌인다.

이후 6월 25일 오전 10시 몬테레이의 BBVA 스타디움에서 남아공과 조별리그 마지막 경기를 가진다.

48개 본선 참가국 중 7번째로 짧은 이동 거리뿐만 아니라 1, 2차전을 같은 곳에서 치르는 일정도 홍명보호에는 긍정적 요소다.

물론 과달라하라 아크론 스타디움이 해발 1571ｍ에 자리 잡고 있어 고지 적응이 필수적이다. 또 몬테레이의 BBVA 스타디움은 해발 고도는 500ｍ이지만 6월 기온이 최고 41도까지 치솟고 우기가 습도도 높아 기후 적응도 관건이다.

조별리그 2경기를 치르는 곳인 과달라하라는 한국에는 이상적인 베이스캠프 후보로 평가된다.

FIFA가 제공한 베이스캠프 후보지 자료에 따르면 과달라하라에서 몬테레이까지는 1시간 30분의 비행시간으로 이동할 수 있다.

글로벌 매체 ESPN 멕시코판은 “과달라하라가 한국에 전략적 선택지로 떠올랐다”고 전했다.