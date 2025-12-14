[헤럴드경제=전새날 기자] [속보] ‘대북 전단 살포 땐 제지’ 경찰관법 국회 본회의 통과
newday@heraldcorp.com
입력 2025-12-14 16:46:02
[헤럴드경제=전새날 기자] [속보] ‘대북 전단 살포 땐 제지’ 경찰관법 국회 본회의 통과
“잘나가던 금값 대폭락 온다” 돈나무 언니 충격 경고 “역사적 고점 찍었다”
[헤럴드경제=김보영 기자] ‘돈나무 언니’라는 불리는 캐시 우드 아크인베스트먼트 최고경영자(CEO)가 “금값이 역사적 고점을 찍었다”며 대폭락 가능성을 시사했다. 최근 미국 경제매체 더스트리트에 따르면 우드는 아크인베스트 팟캐스트에서 “시중 통화량(M2) 대비 금 보유량은 대공황을 제외하고 역대 최고 수준”이라고 분석했다. 2025년 현재 시중 통화량(M2
“성적 수치심 느끼게 했다”…팝핀현준, 폭로 하루 만에 교수직 사임
[헤럴드경제=나은정 기자] 댄서 출신 교수 팝핀현준이 제자들에 대한 부적절한 언행을 인정하고 교수직에서 물러났다. 백석예술대학교 실용댄스학부 교수로 재직 중인 팝핀현준은 13일 자신의 사회관계망서비스(SNS) “최근 온라인에서 제기된 백석예술대학교 실용댄스학부 논란과 관련해 교수로서 사과와 입장을 전한다”며 “교육자로서 부적절한 언행으로 엄한 분위기를 조성했고, 의도와 무관하게 학생들에게 성적 수치감을 느끼게 한 점에 대해 깊이 반성하고 있다”고 밝혔다. 그는 “결코 불순한 의도는 아니었음을 다시 한 번 분명히 말씀드린다”면서도 “이에 따른 책임으로 오늘부로 백석예술대학교 실용댄스학부 교수직을 사임한다. 학생 여러분께 깊이 사과드린다”고 덧붙였다. 팝핀현준이 교수직을 내려놓게 된 데에는 백석예대 실용댄스학부 재학생의 폭로가 주효했다. 재학생 A씨는 지난 12일 SNS를 통해 수업을 진행한 한 교수가 강의 중 반복적으로 욕설을 사용해 모욕감을 느끼게 했고, 학습 분위기를 위축시켰다고
“입대 이유 이거였나”…‘이재용 장남’ 이지호 좌우명 화제
[헤럴드경제=김보영 기자] 이재용 삼성전자 회장의 장남 이지호(24)씨가 지난달 해군 통역장교로 정식 임관한 가운데 임관식 당시 공개된 그의 좌우명이 뒤늦게 화제가 되고 있다. 지난달 28일 경남 창원 해군사관학교 연병장에서 열린 제139기 해군·해병대 사관후보생 수료 및 임관식에서 전광판에는 지호씨의 사진과 함께 “고통 없이 인간은 진화하지 못한다, 그러니 즐겨라”라는 좌우명이 소개됐다. 이 사진은 지난 6일 온라인 커뮤니티와 SNS를 통해 퍼지며 주목을 받았다. 네티즌 사이에서는 “왜 입대를 선택했는지 알 것 같다”거나 “쉽지 않은 길을 택한 이유가 느껴진다” 등의 반응이 나왔다. 2000년 미국에서 태어난 지호씨는 한국, 미국 복수 국적자였지만, 이번에 해군 장교로 복무하기 위해 미국 시민권을 포기했다. 현행법상 복수 국적자의 경우 일반 사병 입대 시에는 복수 국적 신분을 유지할 수 있지만, 장교로 복무하기 위해서는 외국 국적을 포기해야 한다. 삼성가(家)에서 장교를 배출한 것
“9000명 해고합니다” 최악 희망퇴직 ‘날벼락’…유명 대기업 ‘끔찍한’ 일 터졌다
[헤럴드경제=박세정 기자] 인공지능(AI)으로 인한 대량 해고가 현실화됐다. 국내외 안팎에서 대규모 희망퇴직이 잇따르고 있다. ‘중국판 구글’로 불리는 유명 기업 바이두가 연말 대규모 감원을 진행하면서 중국 IT 업계도 AI 중심 인력 재편이 본격화되고 있다. AI 도입에 따른 업무 효율화가 맞물리면서 기존 인력 구조를 유지할 명분이 약해졌다는 평가다. 2일 현지 매체에 따르면 바이두는 직원의 30% 가량을 줄인다. 회사 측은 근속 기간에 따른 법정 보상금에 3개월분 이상의 급여를 더한 조건을 제안하며 합의 퇴사 방식을 택했다. 이번 움직임은 IT 대기업들이 AI 전환기에 인력 구조를 본격 손질하기 시작했다는 의미다. 국내 IT기업들도 유사한 구조조정 수순을 밟을 것이란 전망이 제기되고 있다 마이크로소프트(MS)도 9000명을 해고하는 역대급 구조조정을 발표했다. MS 역사상 가장 큰 구조조정이다. 국내 기업들도 잇따라 대규모 희망퇴직에 나섰다. 국내 대표 IT기업들이 몰려 있는 판