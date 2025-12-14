“성적 수치심 느끼게 했다”…팝핀현준, 폭로 하루 만에 교수직 사임

[헤럴드경제=나은정 기자] 댄서 출신 교수 팝핀현준이 제자들에 대한 부적절한 언행을 인정하고 교수직에서 물러났다. 백석예술대학교 실용댄스학부 교수로 재직 중인 팝핀현준은 13일 자신의 사회관계망서비스(SNS) “최근 온라인에서 제기된 백석예술대학교 실용댄스학부 논란과 관련해 교수로서 사과와 입장을 전한다”며 “교육자로서 부적절한 언행으로 엄한 분위기를 조성했고, 의도와 무관하게 학생들에게 성적 수치감을 느끼게 한 점에 대해 깊이 반성하고 있다”고 밝혔다. 그는 “결코 불순한 의도는 아니었음을 다시 한 번 분명히 말씀드린다”면서도 “이에 따른 책임으로 오늘부로 백석예술대학교 실용댄스학부 교수직을 사임한다. 학생 여러분께 깊이 사과드린다”고 덧붙였다. 팝핀현준이 교수직을 내려놓게 된 데에는 백석예대 실용댄스학부 재학생의 폭로가 주효했다. 재학생 A씨는 지난 12일 SNS를 통해 수업을 진행한 한 교수가 강의 중 반복적으로 욕설을 사용해 모욕감을 느끼게 했고, 학습 분위기를 위축시켰다고