주택 매매에서 아파트 비중 역대 최고

[헤럴드경제=한희라 기자]올해 주택 매매시장에서 아파트 쏠림 현상이 그 어느 때보다 심해진 것으로 나타났다. 전국 주택 매매에서 아파트가 80% 가량을 차지하며 ‘아파트 원톱’ 구조가 굳어지고 있다는 분석이 나온다.

한국부동산원의 주택 유형별 매매 통계에 따르면 올해 1∼10월 전국 주택 매매는 총 60만1811건으로 나타났다. 이 가운데 아파트 거래는 47만2373건으로, 전체의 78.5%를 차지했다. 부동산원이 관련 통계를 공개하기 시작한 2006년 이후 1∼10월 기준으로 역대 최고치다.

같은 기준(1∼10월)으로 전국 주택 매매 시장에서 아파트가 차지하는 비중은 2022년 58.2%, 2023년 74.7%, 지난해 76.9%에 이어 올해(78.5%)까지 3년 연속 상승했다.

이처럼 아파트 쏠림 현상이 심화하면서 아파트가 아닌 주택의 매매 비중은 같은 기간 일제히 하락했다.

다세대주택(21.3%→11.9%→11.6%→11.5%), 단독주택(13.4%→8.9%→7.4%→6.3%), 연립주택(4.6%→3.2%→2.8%→2.6%), 다가구주택(2.4%→1.3%→1.2%→1.1%) 모두 3년 새 비중이 절반 가까이 줄었다.

서울의 경우 올해 1∼10월 주택 매매(11만670건) 중 아파트 매매는 7만3865건으로, 전체의 66.7%에 달했다.

서울의 아파트 매매 비중은 2022년(26.9%) 역대 최저로 떨어졌다가 이듬해인 2023년(58.3%) 두 배 넘게 반등했고, 지난해(63.4%)와 올해(66.7%) 2년 연속 역대 최고치를 다시 썼다.

반면 같은 기간 서울에서 빌라로 불리는 다세대주택(55.0%→32.2%→28.8%→26.2%)과 연립주택(6.9%→4.3%→3.3%→2.9%)의 매매 비중은 3년 만에 절반 넘게 줄었다.

이는 비아파트 시장에서 전세 보증금 미반환 사고 등의 전세 사기가 극성을 부렸던 여진이 이어지는 영향으로 풀이된다.