대장홍대선, 2031년 개통 목표 화곡·강서구청 인근·가양 경유 예정 강서구 “10년 교통 숙원 해소 기대”

[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 강서구는 ‘대장홍대선’이 오는 15일 공식 착공한다고 14일 밝혔다. 대장홍대선은 경기 부천시 대장지구에서 화곡·강서구청 인근·가양을 거쳐 홍대입구까지 총 20㎞를 잇는 광역철도로, 총사업비 2조1000억원이 투입되는 민간투자사업이다. 2031년 개통을 목표로 추진된다.

이번 착공은 10년 넘게 이어져 온 강서구와 서부권 교통 불균형을 해소할 중대한 전환점으로 평가된다.

특히 강서구 등촌동·화곡동 일대는 그동안 도시철도 접근성이 떨어져 주민 불편이 컸고, 지역 균형발전을 저해하는 요인으로 꾸준히 지적돼왔다.

대장홍대선이 개통되면 대장지구~홍대입구 이동시간은 기존 약 50분에서 27분으로 절반 가까이 단축된다. 강서구민 역시 화곡역에서 10여 분 만에 홍대입구까지 이동할 수 있다.

또한 원종(서해선), 화곡(5호선), 가양(9호선), 홍대입구(2호선·공항철도·경의중앙선) 등 4개 주요 노선과 환승이 가능해지면서 서남권 전체의 교통 편의가 크게 개선될 전망이다.

그동안 교통 소외 지역으로 지목돼 온 부천시 고강·원종동, 양천구 신월동, 화곡동 역시 철도 접근성 확대에 따라 생활환경이 대폭 개선될 것으로 기대된다.

이와 함께 신규 역세권 조성으로 상권 활성화, 주거 가치 상승, 그리고 마곡지구·김포공항 혁신지구와의 연결 강화로 산업·경제권 확장 효과도 예상된다.

강서구는 이번 대장홍대선 착공이 또 다른 숙원 사업인 ‘강북횡단선’ 재추진에도 힘을 실을 것으로 내다보고 있다. 강북횡단선은 청량리~목동 25.7㎞ 구간을 잇는 노선으로, 강서구에는 등촌역 등 3개 정거장이 계획돼 있다.

강서구는 지난해 예비타당성 조사 탈락 이후 주민 12만명의 서명을 모아 서울시에 전달하는 등 재추진 노력을 이어오고 있다. 대장홍대선과 함께 두 노선이 완성되면 서울 지하철 5·9호선과 연계성이 강화되며 강서 전역의 철도망이 입체적으로 완성될 것으로 기대된다.

진교훈 강서구청장은 “대장홍대선 착공은 강서를 서울 서남권을 넘어 수도권 서부의 핵심 교통 허브로 도약시키는 결정적 이정표”라며 “앞으로도 강북횡단선 등 남은 교통 현안 해결을 위해 서울시·중앙정부와 긴밀히 협력해 강서를 서울의 균형 중심지로 키워 나가겠다”고 말했다.