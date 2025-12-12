태국 네이션TV서 전남 목포 노래방 사건 보도 주한 태국대사관 “캄보디아인 거주지 주의를”

[헤럴드경제=한지숙 기자] 태국과 캄보디아가 휴전 협정을 깨고 국경 지대에서 교전을 재개한 가운데, 먼 타국인 한국에서 두 나라 국적인들이 충돌했다.

지난 9일(현지시간) 태국 매체 네이션TV에 따르면 전남 목포의 한 노래방에서 캄보디아인 무리가 태국인들을 집단 폭행하는 사건이 발생했다.

당시 15~20명의 캄보디아인 집단은 노래방에서 태국인 4명을 발견하고 “어느 나라 사람이냐”고 물었다. 태국인들이 한국어로 “태국 사람”이라고 답변하자, 캄보디아인들은 곧장 폭력을 행사했다.

이 과정에서 태국인 2명이 맥주병 등에 머리를 맞아 부상을 입었으며, 노래방은 순식간에 아수라장이 됐고 캄보디아인들은 현장에서 도주했다.

피해를 당한 태국인들은 IT엔지니어, 셰프, 통역사, 디자이너와 같이 전문성을 갖춘 외국인 숙련 노동자에게 발급되는 E-7 취업 비자 소지자로 알려졌다.

해당 사건은 한국에 거주하는 태국인의 페이스북 게시물을 통해 처음 알려졌으며, 이후 태국 누리꾼들 사이에서 빠르게 확산되면서 공분을 사고 있다.

다만 정확한 사건 발생 날짜는 알려지지 않았다.

주대한민국 태국 대사관은 최근 페이스북을 통해 한국 내 태국인들에게 “캄보디아인이 많이 거주하는 지역을 갈 때, 특히 야간에 주의하라”고 당부하는 공지를 올렸다. 이번 목포 사건에 대해 직접적인 언급은 하지 않았다.

이번 사건은 태국과 캄보디아가 국경지대에서 무력 충돌을 벌이는 와중에 발생했다.

양국은 지난 5월 소규모 교전을 시작으로 7월에는 닷새간 무력 충돌했다. 당시 양측에서 48명이 숨지고, 30만 명이 넘는 피란민이 발생했다.

지난 10월 트럼프 미국 대통령의 중재로 휴전 협정이 체결됐지만, 지난달 10일 태국 시사껫주 국경 지대에서 지뢰 폭발로 태국 군인이 다치자 태국 정부는 휴전 협정 불이행을 선언했다.

지난 7일부터 재개된 국경 교전으로 11일 현재까지 양국에서 22명의 사망자가 발생했다.