수출바우처 예산 1502억원 편성…관세 대응 기업 최대 1.5억원 지원, 국제운송 한도 상향

[헤럴드경제=홍석희 기자] 중소벤처기업부는 대외 통상환경의 불확실성에 선제적으로 대응하기 위해 수출바우처 사업을 조기 공고하고 신속히 추진한다고 12일 밝혔다. 이에 따라 중기부는 수출바우처 사업 1차 모집과 함께 ‘글로벌 강소기업 1000+ 프로젝트’ 참여 기업을 오는 17일부터 내년 1월 9일까지 모집한다.

수출바우처 사업은 중소기업이 수출 및 해외 진출 과정에서 필요한 마케팅 서비스를 바우처 형태로 지원받는 제도로, 기업은 수출 단계와 역량에 맞춰 시장조사, 전략 수립, 제품·서비스 브랜딩 등 15개 서비스 메뉴를 자율적으로 선택해 이용할 수 있다.

이번 1차 모집에서는 2000개사 내외를 선정할 계획이다. 신청 기업은 2025년도 수출 실적을 기준으로 내수, 초보, 유망, 성장, 강소 등 5단계로 구분되며, 수출 규모에 따라 최소 3000만원에서 최대 1억원까지 지원받을 수 있다.

2026년도 수출바우처 예산은 2025년 대비 226억원 증액된 1502억원으로 편성됐다. 중기부는 글로벌 통상환경의 불확실성이 확대되고 있는 점을 고려해 전년보다 공고 시점을 앞당겨 사업을 조기에 집행할 방침이다.

2026년도 수출바우처 사업의 주요 변화로는 우선 일반 수출바우처와 관세대응 바우처의 통합 운영이 꼽힌다. 중기부는 그간 미국 관세 대응을 위해 별도로 운영해온 ‘관세대응 바우처’를 일반 수출바우처와 통합해, 참여 기업이 관세 피해 컨설팅과 대체 공급망 확보 등 관세대응 패키지 서비스를 상시적으로 활용할 수 있도록 개편한다. 특히 관세대응 패키지를 활용하는 기업에는 최대 5000만원의 추가 한도를 부여해 기업당 최대 1억5000만원까지 지원할 계획이다.

수출 물류비 부담 완화를 위한 지원도 확대된다. 2025년 한시적으로 적용했던 국제운송 지원 한도 상향 조치(3000만원→6000만원)를 2026년에도 연장하고, 종합 물류 대행 서비스와 바이어 요청에 따른 무상 샘플 국제운송료도 지원 대상에 포함한다. 국제운송 서비스를 활용하는 기업에는 최대 1500만원 범위 내에서 추가 지원도 이뤄진다.

서비스 전달 체계와 사업 절차 개선도 추진된다. 중기부는 참여 기업의 업종과 수출 단계별 바우처 사용 패턴을 분석해 인공지능을 활용한 맞춤형 설계 서비스를 2026년 하반기부터 제공할 예정이다. 아울러 수행기관에 대한 정산 절차도 기존 4단계에서 3단계로 간소화해 사업 집행 속도를 높인다.

중기부는 ‘글로벌 강소기업 1,000+ 프로젝트’ 참여 기업도 모집한다. 해당 프로젝트는 2025년 수출액 10만 달러 이상 중소기업 가운데 성장 잠재력이 높은 기업을 선정해 수출 지원과 정책자금 등 금융 지원을 우대하는 제도다. 수출 실적에 따라 글로벌 유망, 성장, 강소, 강소+ 등 4단계로 구분해 지원하며, 글로벌 강소 및 강소+ 단계 기업에는 지역별 광역지자체 연계 지원도 제공된다.

수출바우처와 글로벌 강소기업 1000+ 프로젝트 동시 참여를 희망하는 기업은 수출바우처 누리집에서 통합 신청할 수 있으며, 글로벌 강소기업 프로젝트 단독 참여는 중소벤처기업진흥공단 누리집을 통해 신청하면 된다.

이순배 중기부 글로벌성장정책관은 “올해 3분기 중소기업 수출이 역대 최고 실적을 기록하는 등 성장세를 이어가고 있지만, 수출 현장에서 체감하는 대외환경의 불확실성은 여전히 크다”며 “중소기업이 흔들림 없이 경쟁력을 유지할 수 있도록 정책적 지원을 아끼지 않겠다. 조기 공고를 통한 신속한 사업 집행과 함께 비수도권 기업에도 바우처가 균형 있게 배분될 수 있도록 적극 노력하겠다”고 덧붙였다.