경기대·광운대·연세대와 협약 체결…통합환경관리 핵심인재 양성 추진

[헤럴드경제=이태형 기자] 기후에너지환경부 산하 한국환경공단은 12일 서울 종로구 포시즌스호텔에서 ‘2025년 통합환경관리 특성화대학원 협약식’을 개최했다고 밝혔다.

이날 협약식은 기후부, 한국환경공단, 경기대·광운대·연세대 등 3개 대학 관계자 등이 참석한 가운데 진행됐다.

각 기관은 협약에 따라 산업공정과 환경을 종합적으로 이해하는 융합형 핵심인재 양성을 위해 상호 협력하기로 했다.

각 대학원은 융합 교육과정 등의 학위과정을 운영해 매년 석·박사 과정 신입생을 모집하고, 향후 5년간 약 45명 이상의 미래 핵심인재를 양성할 계획이다.

2020년부터 통합환경관리 특성화대학원 사업을 운영해 온 한국환경공단 이번 신규 지정된 3개 대학에는 연간 3억6000만원의 사업비를 최대 5년간 지원할 예정이다.

임상준 한국환경공단 이사장은 “지속적인 연구와 교육 기반을 강화해 미래 핵심인재를 체계적으로 양성할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.