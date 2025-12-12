[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 내년 지방선거 출마를 준비 중인 광주 지역 단체장들이 대표도서관 공사장 붕괴 사고 여파로 출판기념회를 줄줄이 연기했다.

12일 지역 정가에 따르면 강기정 광주시장은 14일 김대중컨벤션센터에서 열기로 한 출판기념회를 무기한 연기하기로 했다.

강 시장은 출판기념회를 기점으로 내부 조직을 재편하고 본격적인 선거전에 돌입할 계획이었으나, 광주시 발주 사업장에서 붕괴 사고가 발생하면서 인명 구조와 사고 수습에 전념하기로 했다.

문인 북구청장도 당초 21일 북콘서트를 개최할 예정이었으나, 이번 사고 여파로 무기한 연기했다.

당분간 사고 수습에 힘을 기울이고, 사고가 수습되는 대로 북콘서트 개최 시기를 결정할 방침이다.

김병내 남구청장은 오는 20일 광주대에서 열기로 한 출판기념회를 미루기로 했다.

김 청장은 “광주대표도서관 붕괴 사고로 광주시 행정력이 동원되는 상황에서 출판기념회를 여는 것은 적절치 않다고 판단했다”며 “사고 수습에 전념하는 데 동참하고 남구 주요 시설물 안전 점검에 집중하겠다”고 말했다.

김 청장은 출판기념회 날짜를 내년 1월 17일(광주대학교)로 조정했다.

신수정 광주시의회 의장도 20일 광주교대에서 개최할 예정인 출판기념회를 연기한다고 밝혔다.

신 의장은 광주시와 함께 사고 수습에 노력할 계획이다.

전날 오후 1시 58분께 광주 서구 치평동 옛 상무소각장 부지 광주대표도서관 건립 공사장에서 철골 구조물이 붕괴했다.

당시 현장에서 작업하던 4명이 철제 구조물 아래에 매몰됐으며 이 가운데 2명이 숨졌다.