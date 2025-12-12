“범죄 피해 신고 82% 급감” 누적 검거 인원 11월 말 기준 154명

[헤럴드경제=문혜현 기자] 대통령실은 12일 캄보디아 스캠 범죄 정부 합동 대응 성과와 관련해 “캄보디아 내 한국인 피의자 107명을 송환하는 성과를 거뒀다”고 밝혔다.

강유정 대통령실 대변인은 이날 서울 용산 대통령실 청사에서 브리핑을 열고 “이재명 대통령의 지시에 따라 지난 10월부터 캄보디아 스캠 범죄에 대해 범정부 차원에서 총력 대응한 결과”라며 이같이 말했다.

강 대변인은 “우리 정부는 외교부·국정원·경찰의 외교적 노력을 통해 한국인 피의자 국내 송환에 대한 캄보디아 정부의 기조를 긍정적으로 변화시키는 등 긴밀한 협조체계를 구축해 왔다”면서 “또한 캄보디아 정부가 지난 7월과 9월 진행한 대규모 검거 작전과 한국 정부의 합동 대응팀 현지 방문 등의 효과로 캄보디아 현지의 한국인 피의자 누적 검거 인원도 11월 말 현재 154명에 달한다”고 설명했다.

이에 따라 캄보디아에서 감금·실종된 우리 국민들의 피해 신고 또한 정부 합동 대응이 시작된 10월에는 93건에 달했으나, 대응 성과가 나타나기 시작한 11월에는 17건에 그치는 등 80% 넘게 대폭 감소했다고 한다.

이 대통령은 앞서 캄보디아 스캠 범죄에 대응하기 위해 지난 10월 23일 관계장관 회의를 주재하고 외교부·법무부·국정원·금융위 등 8개 기관이 함께하는 특별대응본부 구성을 지시하는 등 강력한 대책 마련을 주문한 바 있다.

강 대변인은 “이후 정부는 한·캄 정상회담을 개최하고 코리아 전담반을 개소하는 등 전략적인 노력을 지속하고 있다”고 덧붙였다.

그러면서 강 대변인은 “정부는 앞으로도 우리 국민의 안전과 생명, 그리고 민생을 위협하는 초국가범죄에 대해 중단 없이 단호하고 강력하게 대처할 것”이라며 “만약 대한민국 국민에게 피해를 주면 그 이상을 잃는다는 것을 분명하게 보여줄 것”이라고 강조했다.