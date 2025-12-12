지난달 20일 피지컬 인공지능(AI) 인재 양성을 위한 업무협약 후속 협력 본격화 인공지능(AI) 로봇 이론과 제어 실습 융합으로 교육 가능성 검증

[헤렐드경제=이태형 기자] 국가 대표 직업교육기관 한국폴리텍대학의 현장 중심 교육역량과 대한민국 대표 연구중심 대학 카이스트(KAIST)의 첨단 인공지능(AI) 이론이 만났다.

한국폴리텍대학은 카이스트(KAIST)와의 업무협약 후속으로 피지컬 인공지능(Physical AI) 인재 양성에 본격적인 발걸음을 내디뎠다고 12일 밝혔다.

올해 두 차례 시범 사업으로 진행된 ‘교차 수업’을 통해 카이스트(KAIST) 대학원생과 한국폴리텍대학 학생들은 서로의 강의실을 오가며 이론과 실습을 결합한 교육 혁신 모델을 체험했다.

‘지난 9월 첫 수업에서는 카이스트(KAIST) 학생들이 한국폴리텍대학 대전캠퍼스에서 반도체장비제어과 강대화 교수와 정성갑 교수의 지도로 PLC 및 PC제어 장비를 활용한 모션제어 실습을 했다.

이달에는 한국폴리텍대학 학생들이 카이스트(KAIST) 산업및시스템공학과 문일철 교수 연구실에서 최신 인공지능 로봇 비전 기술의 원리를 배우며 이론과 현장을 연결하는 경험을 쌓았다.

이번 프로젝트의 핵심 목표는 중소·중견 제조 현장의 인공지능 활용 역량 강화다. ‘피지컬 인공지능(Physical AI)’ 기반 실무 인재를 공급해 생산성과 공정 효율을 높이고, 국내 제조업의 체질을 혁신하겠다는 전략이다.

양 기관은 시범 운영 성과를 바탕으로 향후 공동 교육과정과 기술 협업을 확대할 계획이다. 이를 통해 양성된 인재들은 전국 제조 현장에 투입돼 대한민국이 ‘인공지능(AI) 제조 강국’으로 도약하는 데 핵심적인 역할을 할 것으로 기대된다.

이철수 한국폴리텍대학 이사장은 “피지컬 인공지능 기술이 연구실 문턱을 넘어 실제 산업현장에 스며들 때 비로소 국가 경쟁력이 된다”라며 “카이스트(KAIST)와의 협력을 통해 현장 데이터를 이해하고 인공지능을 활용하는 대체 불가능한 기술 인재를 양성하겠다”라고 밝혔다.

이광형 카이스트(KAIST) 총장은 “인공지능은 이제 연구실의 이론을 넘어 산업 기계를 직접 움직이는 단계에 진입했다”라며, “카이스트(KAIST)의 첨단 기술과 한국폴리텍대학의 현장 역량이 결합하면 대한민국 제조업 혁신을 견인할 새로운 교육·산업 모델이 될 것”이라고 말했다.