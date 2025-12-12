‘법정스님 빠삐용 의자’ 이어서 순천시 2관왕

[헤럴드경제(순천)=박대성 기자] 한국 출판·문화계의 거목 한창기(1936~1997) 선생이 남긴 ‘뿌리깊은나무’ 잡지 창간사 친필 원고가 예비 문화유산 발굴 공모전 경진대회에서 우수상을 수상했다.

순천시와 뿌리깊은나무재단(이사장 차정금)에 따르면 한창기 선생이 1976년 발행한 잡지 ‘뿌리깊은나무’는 우리나라 잡지 최초로 순한글 가로쓰기를 도입했으며, 여섯 글자의 긴 잡지 이름과 출판 실명제 등을 통해 우리나라 잡지사에 새로운 지평을 열었다는 평가를 얻고 있다.

한창기 선생의 ‘뿌리깊은나무’ 잡지 창간사 친필원고는 창간인(발행인) 한창기 선생이 잡지를 발행하면서 독자들에게 하고자 했던 말 한마디 한마디에 대한 고민이 고스란히 녹아들어 있는 매우 의미 깊은 기록물이다.

특히 ‘뿌리깊은나무’ 잡지가 우리 문화의 뿌리를 찾고 시대를 이끄는 지성으로 기능하길 꿈꿨던 선각자 한창기 선생의 발행 이념이 잘 담겨있다.

국가유산청에서 주관하는 예비 문화유산 발굴 공모전은 국민과 함께 우리 시대를 대표하는 예비 문화유산을 발굴하는 사업으로 서류심사를 거쳐 발표심사, 대국민 투표 및 전문가 현장 심사를 통해 최종 수상작을 선정했다.

순천시 국가유산과 관계자는 “이번 수상을 통해 한창기 선생이 우리 사회에 남긴 다양한 문화적 가치가 더욱더 널리 알려질 수 있는 계기가 되길 바란다”며 “친필원고가 향후 예비 문화유산을 넘어 국가 등록 문화유산으로 정식 지정될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

순천시는 2024년 최초로 진행된 1회 예비 문화유산 공모전에서 송광사 ‘법정스님 빠삐용 의자’가 우수사례로 선정된 바 있다.

올해 진행된 공모전에서도 ‘한창기 뿌리깊은나무 잡지 창간사 친필원고’가 수상작으로 선정돼 2년 연속 예비 문화유산 공모전 수상 성과를 냈다.