[헤럴드경제=김보영 기자] 부모를 잃고 누나까지 떠나보낸 20대 청년이 세상을 등지려 했다가 전국 각지의 시민들이 보낸 응원 댓글 덕분에 다시 삶으로 돌아왔다. 청년은 경찰과 상담 후 치료를 받기로 결정했다며 감사 인사를 전했다.

지난 10일 경남에 거주하는 A씨(27)는 자신의 소셜미디어(SNS) 계정에 “엄마 아빠 오늘 보러 가겠다. 올해까진 버티려 했는데 도저히 안될 거 같다. 큰 누나에게 미안하다”라는 글을 올렸다.

그가 그간 올린 글에 따르면 부모님은 2년 전 자취 중인 본인을 방문하려다 교통사고로 숨졌고, 작은 누나마저 직장 내 괴롭힘으로 부모님이 사망 9일 만에 세상을 떠난 상태였다. 이런 절망적 현실이 그를 극단적인 생각으로 몰아넣은 것이었다.

이 글은 삽시간에 SNS에서 퍼지면서, 그를 구하기 위한 시민들의 응원 댓글이 연이어 쏟아졌다. 하루 만에 2000개가 넘는 댓글이 달렸고, 얼굴도 모르는 누리꾼들은 한마음으로 “살아달라”고 호소했다.

한 이용자는 “겨울이니까 붕어빵 먼저 먹어보자. 그러다 봄이 오고, 여름이 오고, 다시 가을이 온다”며 따뜻한 댓글로 삶의 의지를 불어넣었다. “부모가 아직 오지 말라고 했다. 어딘데 밥 먹자”, “부모님이 보내준 사람들이 여기 다 모여 있다”, “지금 엄마 아빠 보러가면 너무 속상해하실거 같다. 우리 같이 힘내보자” 등의 위로도 있었다.

실질적인 도움을 담은 제안도 이어졌다. 하동에 산다는 누리꾼은 “잠시 머물 방 한 칸을 내어줄 수 있다”고 전했다. 아이 셋을 키운다고 밝힌 한 이용자는 “우리 집 와서 하루 이틀만 육아 도와줘 보라. 따뜻한 밥 한 끼 먹고 다시 생각하자”는 댓글을 남겼다.

또 다른 누리꾼은 과일 가게를 운영한다며 “올해 귤이 정말 맛있다. 같이 먹자”고 손을 내밀었다. 카페를 하는 이는 신메뉴를 택배로 보내겠다며 “평가해달라”고 말했다.

이같은 도움의 손길은 해외에서도 잇따랐다. 대만 시민이라고 밝힌 이용자는 번역기를 통해 “혹시 대만에 온 적 있냐. 기회가 된다면 맛있는 음식과 즐거운 곳을 소개해 주겠다”고 적었다. 이어 “세상에는 아직 경험 못한 아름다운 것들이 정말 많다”고 덧붙였다.

일부 시민은 A씨에게 직접 DM을 보내 위치를 파악한 뒤 경찰에 신고했다. 그는 직접 A씨와 연락했다며 A씨가 “현재 집에 안전하게 있다”는 소식을 공유해 다른 이들을 안심시켰다.

시민들의 관심과 응원 덕분에 A씨는 무사히 구조됐다. 이후 A씨는 다시 글을 올려 “경찰관분들이 집까지 찾아오셔서 한참 이야기를 나눴고, 병원 입원을 권유하셨다. 상담 후 내일 바로 입원하기로 했다”고 알렸다.

또 “오랫동안 혼자였고, 제 삶은 스스로 버티는 것뿐이라 생각했는데 저 하나 때문에 이렇게 많은 분이 걱정해주실 줄 몰랐다”며 “정말 감사하고, 걱정 끼쳐 죄송하다”고 전했다.

이 소식을 접한 누리꾼들은 “살아줘서 정말 고맙다”, “당신은 절대 혼자가 아니다”, “치료 잘 받고 건강한 모습으로 다시 보자”며 응원의 메시지를 보냈다.