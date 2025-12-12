11일, 그랜드 머큐어 앰배서더 창원서 열려 박완수 지사, “경남 수출 저력은 기업인의 땀과 열정의 결실” 경남무역인 상 수출유공탑 6개 사‧수출유공자 18명 시상 정부포상 수출의 탑 109개 사‧유공자 47명 영예

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 경남도는 11일 창원 그랜드 머큐어 앰배서더에서 지역 수출을 이끌어온 기업과 유공자를 격려하는 ‘제31회 경남무역인 상 시상식’과 ‘제62회 무역의 날 정부포상 전수식’을 개최했다고 밝혔다.

올해 경남무역인 상에서는 수출유공탑 6개사와 수출유공자 18명 등 총 24개 포상이 수여됐다. 무역의 날 정부포상은 수출의 탑 109개사를 비롯해 산업훈장·포장, 대통령·국무총리·산업통상부장관 표창 등 47명의 유공자가 영예를 안았다.

박완수 도지사는 “세계 공급망 재편, 무역 규제 강화 등 녹록지 않은 환경 속에서도 묵묵히 현장을 지켜준 기업인들의 노력 덕분에 경남 수출이 다시 힘을 얻고 있다”며 “경남 제조업이 회복 흐름을 보이는 만큼, 도 역시 기업 애로 해소와 수출 기반 확충을 위해 더욱 발 빠르게 대응하겠다”고 말했다.

경남무역인 상 수출유공탑 수상 기업은 ㈜케이조선과 ㈜씨앤엠, ㈜동아특수금속, ㈜하늘바이오농업회사법인, 유니버셜오일㈜, ㈜경은 등 6개 사다. 조선·철강·바이오·오일 등 다양한 업종에서 고르게 성과를 냈다는 점이 특징이다.

수출유공자 부문에서는 송관호 케이조선 상무, 송한영 선진코리아 사장 등 18명이 선정됐다. 도는 특히 오종현 지엠비코리아 상무보와 이철숙 강림중공업 책임에게 도지사 특별상을 수여해 지역 고용 창출과 조직 혁신 기여도를 높이 평가했다.

무역의 날 정부포상에서는 현대로템이 ‘20억불 탑’을 수상하며 이날 행사에서 가장 주목받았다. 주식회사 디엔오토모티브가 5억불 탑, 한국카본과 범한메카텍이 4억불 탑을 각각 수상했다. 또 1억불·7000만불·5000만불·3000만불 탑 등 다양한 규모의 수출기업들이 이름을 올렸다.

정부 유공자 표창에서는 김동현 한화에어로스페이스 전무가 은탑산업훈장, 이정엽 현대로템 부사장이 동탑산업훈장을 각각 수상했다. 박장혁 중소벤처기업진흥공단 이사는 철탑산업훈장을 받아 방산·기계·수출 지원 분야에서의 기여가 인정됐다.