민주당-개혁4당 정치개혁 연석회의

정청래 “민주당 약속의 무게 잘 알고 있어”

조국 “양당 관심 사안 위주 논의 걱정”

용혜인(왼쪽부터) 기본소득당 대표, 조국 조국혁신당 대표, 정청래 더불어민주당 대표, 김재연 진보당 대표, 한창민 사회민주당 대표가 12일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 더불어민주당-개혁진보4당 정치개혁 연석회의에 앞서 기념촬영을 하고 있다. 임세준 기자
[헤럴드경제=주소현 기자] 정청래 더불어민주당 대표는 12일 조국혁신당·진보당·기본소득당·사회민주당 등 개혁진보4당 대표들을 만나 “집권여당으로서 책임감을 가지고 정치개혁특별위원회(정개특위) 논의에 적극 참여할 것”이라고 말했다.

정 대표는 이날 국회에서 열린 민주당-개혁진보4당 정치개혁 연석회의에서 “오늘 이 자리가 정치개혁의 의지를 함께 모으는 자리가 되기를 희망한다”며 이같이 말했다. 이날 회의에는 조국 혁신당 대표, 김재연 진보당 상임대표, 용혜인 기본소득당 대표, 한창민 사회민주당 대표가 참석했다.

정 대표는 “지난 대선 과정에서 우리 5개 정당은 내란종식과 권력기관 개혁을 비롯해 교섭단체 요건 완화, 결선 투표제 도입 등의 정치 개혁에 공조하기로 합의했다. 또 내란청산을 위해 거리에서 또 밖의 시민단체들과 함께 사회 대개혁에 대해서도 머리를 맞대야 할 것”이라며 “우리 민주당은 약속의 무게를 잘 알고 있다”고 강조했다.

조 대표는 이 자리에서 “국회 정치개혁특별위원회가 가동을 앞두고 있다. 늦었지만 환영한다”며 “다만 정개특위 안에서 다양한 목소리가 민주당과 시너지를 낼 수 있도록 합리적 위원 배분을 기대한다”고 말했다.

앞서 4당 원내대표단은 입장문을 내고 “거대 양당의 일방적 합의로 비교섭단체 위원 몫을 1명으로 제한한 것은 납득하기 어렵다. 개혁은 기득권을 내려놓는 실천으로 완성된다”고 비판한 바 있다. 전날 민주당과 국민의힘 원내지도부는 지난 10일 정개특위를 민주당 9명, 국민의힘 8명, 비교섭단체 1명으로 구성하기로 합의한 데 따른 것이다.

정 대표는 “지역당(지역위원회) 설치 등 참여한 주제에 대한 민주당의 의견을 충분히 피력하면서 국민의힘을 적극적으로 설득해 나가겠다”며 “지역위원회가 사실상 불법이고 법 미비 상태다. 지역위원회의 합법화에 대한 논의가 이번에 적극적으로 개진됐으면 좋겠다”고도 말했다.

과거 지구당으로 불리던 지역당은 자금 관리와 비리 문제가 불거지면서 2004년 폐지다. 그러나 최근 일각에서는 대의제 및 지역정치 활성화 수단으로 지역당이 부활해야 한다는 주장이 나오고 있다.

조 대표는 “폭설에 응원봉을 들었던 국민은 지역당 또는 지역위원회 부활을 요구한 적 없다”고 날을 세웠다. 조 대표는 “지역당 부활 등 양대 정당의 관심 사안 위주로만 정개특위 논의가 진행될 수 있다는 걱정도 있다”며 “정개특위 안에서 지역당 또는 지역위원회 부활 외에도 민심을 정확하게 반영하고 민주주의 기반을 넓히기 위한 논의가 이뤄지길 희망한다”고 말했다.


