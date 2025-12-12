[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 영등포구(구청장 최호권·사진)가 빗물펌프장 직원들이 겨울철을 맞아 취약계층의 생활 안전을 살피는 ’안전지킴이‘ 활동에 나선다고 밝혔다. 이들의 재능기부 활동은 올해로 26년째 이어지고 있다.

’안전지킴이‘는 전기·기계 설비에 전문성을 갖춘 직원들이 직접 가정을 방문해 생활 안전을 점검하는 활동이다. 올해는 관내 8개 빗물펌프장 직원 20명이 참여해 4개 조로 나누어 활동하며, 기간은 내년 2월 말까지다.

올해 점검 대상은 독거 어르신, 기초생활수급자, 장애인 등 취약계층 30여 가구와 경로당, 어린이집 등 사회복지시설 20곳이다. 직원들은 간단한 조명등, 문손잡이 교체 작업부터 전문 기술이 필요한 ▷보일러 작동 상태 ▷가스 배관 점검 ▷누전 차단기 및 전기설비 점검 ▷콘센트·플러그 교체 ▷급수·위생시설 점검 및 보수 등 생활 전반의 안전 요소를 살핀다.

현장에서 발견된 경미한 위험 요소는 즉시 조치하고, 전문 장비가 필요하는 등 큰 고장은 전문 업체를 통해 조치될 수 있도록 안내한다.

구는 특히 고령 가구의 경우 난방장치나 전기시설의 이상을 장기간 방치하는 사례가 많아, 이번 활동이 겨울철 안전사고 예방에 직접적인 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

최호권 영등포구청장은 “폭우 현장에서 지역을 지키던 펌프장 직원들이 이웃의 안전을 위해 나서는 모습이 든든하고 감사하다”라며 “지역 의 생활 안전망을 강화하는 데 최선을 다하겠다”라고 전했다.