소상공인 창업~폐업 과정 문제 해결 사회공헌 플랫폼 ‘뱅크잇’ 통해 모집

[헤럴드경제=김은희 기자] 은행연합회는 12일 소상공인의 창업과 폐업 과정에서 직면하는 문제를 해결하기 위한 ‘은행권 공동 소상공인 컨설팅 사업’을 본격 가동한다고 밝혔다.

은행연 사회공헌 플랫폼인 ‘뱅크잇’을 통해 신청을 받아 총 800명의 소상공인에게 2100회의 일대일 컨설팅이 제공할 예정이다.

이번 사업은 예비창업자와 초기 소상공인의 사업 성공을 돕고 폐업 예정자에게 안전한 퇴로와 재기 기반을 제공하기 위해 마련됐다. 지난해 12월 발표한 은행권 맞춤형 소상공인 지원방안 중 소상공인 컨설팅 확대를 위한 후속 조치다.

은행권은 그간 ▷컨설팅 업무 매뉴얼 전면 도입 ▷소상공인 컨설팅 센터 확대(32개→61개) ▷공공기관·민간 전문기관 연계 컨설팅 생태계 구축 등 제도적 기반을 정비해 왔다.

은행연은 이번 사업을 마중물 삼아 소상공인 컨설팅이 확대되는 계기를 마련하고 실제 사업을 운영한 경험을 바탕으로 은행권 전체적으로 우수사례가 확산될 수 있도록 지원할 계획이다.

조용병 은행연합회장은 “은행권은 일회성 지원을 넘어 지속가능하면서도 실질적으로 소상공인에게 도움이 되는 방안을 마련하기 위해 노력해왔다”며 “민생경제의 핵심축인 소상공인의 자생력을 높이고 더 건강한 경제 생태계를 만드는 출발점이 되기를 기대한다”고 전했다.