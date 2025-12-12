[헤럴드경제=이원율 기자]이탈리아 명품 브랜드 프라다가 인도 내 전통 신발 장인과 협업한 한정판 샌들을 출시한다.

패션쇼에서 선보였던 제품이 인도 전통 신발 디자인을 베꼈다는 논란이 일자 인도 장인과 공식 협업에 나선 것이다.

11일(현지시간) 로이터통신에 따르면 프라다는 인도 전통 신발인 ‘콜라푸리 차팔’ 장인과 협업해 만든 한정판 샌들 2000켤레를 오는 2월 중 출시할 계획이다.

콜라푸리 차팔은 밑창이 육포처럼 납작한 인도의 전통 수공예 샌들이다.

프라다의 한정판 샌들은 인도 마하라슈트라·카르나타카 지역에서 만들어져 전세계 40개 프라다 매장과 온라인에서 800유로(약 140만원)에 판매될 예정이다.

실제 콜라푸리 차팔은 한 켤레에 1000~3000루피(1만5000~4만7000원) 수준인 서민 신발로 통한다.

프라다 고위 임원은 로렌초 베르텔리는 “인도 전통 신발 제조업체의 역량과 우리의 제조 기술과 노하우를 결합할 것”이라고 했다.

이번 프라다의 한정판 샌들은 반년 전에 나온 디자인 도용 논란에 따른 행보다.

프라다는 지난 6월 패션쇼에서 T자 스트랩 샌들을 선보였다. 그런데, 디자인이 콜라푸리 차팔과 비슷하다는 의혹이 인도 사회관계망서비스(SNS) 등에서 잇따라 거론됐다.

프라다가 인도의 전통 디자인을 따라했다는 인도 국민의 여론이 들끓었다.

원산지인 마하라슈트라주 상공회의소는 프라다에 항의 서한까지 발송했다.

프라다는 패션쇼에 선보인 제품이 콜라푸리 차팔에서 영감을 얻은 게 맞다고 인정했다. 이후 인도 장인들과 협업 논의에 나섰다.

당시 프라다 그룹을 성명에서 “인도 마하라슈트라와 카르나타카의 특정 지역에서 만들어지는 인도 전통 신발에서 영감을 얻은 샌들을 밀라노에서 열린 남성 2026 봄여름(S/S) 시즌 쇼에서 선보였다”며 “인도 현지 장인 공동체와 의미 있는 교류를 위해 대화를 시작하고 있다”고 했다.

인도 내 전문가들은 프라다가 샌들을 팔아 이득을 얻고 인도 내 콜라푸리 업계는 배제될 수 있는 가능성을 인도인이 우려하고 있는 것이라고 설명했었다.

한편 프라다는 인도 전통 장인들과 3년간의 파트너십도 준비하고 있다. 여기에는 인도 내 교육 프로그램 운영, 이탈리아 현지 프라다 아카데미 연수 등도 포함돼 있다.

프라다의 발 빠른 대처로 디자인 도용 의혹은 비교적 잠잠해지고 있는 분위기다.

다만 논란이 일자 자본력을 동원해 수습에 나선 프라다의 대응을 놓곤 아직 논란의 불씨가 남아있다는 분석도 있다.