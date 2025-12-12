컨설팅 계약 통해 슈퍼뱅크 금융 상품 출시 자문 제공

[헤럴드경제=정호원 기자] 카카오뱅크가 첫 지분 투자처인 인도네시아 디지털은행 ‘슈퍼뱅크’와의 협력을 확대하며 글로벌 진출을 가속화한다고 12일 밝혔다.

지난해 11월 카카오뱅크는 슈퍼뱅크와 금융 컨설팅 계약을 체결하고, 슈퍼뱅크가 인도네시아 시장에 혁신적인 금융 서비스를 선보일 수 있도록 카카오뱅크만의 모바일 뱅킹 성공 경험과 서비스 기획 역량을 활용해 자문을 제공해왔다.

이번 협력은 해외 금융사의 상품 기획 및 개발에 직접 참여하는 과정을 통해 동남아 시장과 고객에 대한 이해도를 높이고 다양한 해외 금융사와 협업 시 적용할 수 있는 새로운 비즈니스 모델을 발굴 및 시험해보는 기회를 마련하는 차원에서 추진됐다.

슈퍼뱅크는 2023년 카카오뱅크가 그랩과의 파트너십의 일환으로 10%의 지분을 투자한 인도네시아 디지털은행이다. 지분 취득 이후 슈퍼뱅크의 런칭부터 상품 및 서비스, UI·UX 자문까지 협력하고 있다. 가령 슈퍼뱅크가 선보인 신상품 ‘Kartu Untung(카르투 언퉁)’은 카카오뱅크가 제시한 아이디어를 토대로 양사가 1년여 간 협업한 결과물이다. ‘행운카드’라는 의미를 지닌 ‘카르투 언퉁’은 고객이 5만 루피아(한화 5000원 상당)를 저축하면 슈퍼뱅크 앱에서 매일 복권과 같은 캐시백 경품을 뽑을 수 있는 서비스다. 26주적금, 모임통장 등 금융 상품을 선보인 카카오뱅크의 노하우가 담겼다. ‘카르투 언퉁’의 가입자 수는 2주 만에 10만명을 돌파했다.

한편 슈퍼뱅크는 높은 편의성과 접근성을 기반으로 현재 500만명의 고객을 확보하며 성장 중이다. 슈퍼뱅크 고객 중 60% 가량은 그랩, 디지털 지갑 서비스 OVO를 통해 유입될 정도로 주주사와의 시너지를 극대화하고 있다. 이는 슈퍼뱅크에 투자한 카카오뱅크의 투자 수익 확대로도 이어질 전망이다. 런칭 9개월만에 분기 흑자 전환을 달성한 슈퍼뱅크는 기업공개(IPO)를 추진 중이며 이달 중 인도네시아 증권거래소(IDX)에 상장할 예정이다.

카카오뱅크는 글로벌 사업을 계속 확장해 지난 6월 인가 획득 후 서비스 개시를 준비 중인 태국 가상은행과을 비롯해 동남아시아 사업 협력에 대한 파트너십을 체결한 그랩과도 협력 논의를 이어갈 예정이다.

카카오뱅크 관계자는 “슈퍼뱅크와의 협업을 통해 동남아 현지 시장에서 카카오뱅크 브랜드 영향력을 키우고 대한민국 금융의 기술력도 알릴 수 있는 계기가 됐다”며 “향후 해외 유수 파트너와 컨소시엄 파트너십을 구성하여 신사업을 추진하고 축적된 경험과 네트워크를 기반으로 글로벌 사업을 확장해나가겠다”고 말했다.