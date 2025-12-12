[헤럴드경제=김보영 기자] 한 초등학생이 납치됐다고 허위 신고해 경찰 인력이 대거 출동하는 소동이 벌어졌다.

11일 경찰에 따르면 이날 오후 1시쯤 초등학생 A군은 어머니와 함께 충북 청주의 한 지구대를 찾아와 “길거리에서 납치됐다가 탈출했다”고 신고했다.

A군은 오전 11시30분쯤 낯선 남자들이 자신의 입과 코를 막아 기절시킨 뒤 차량에 태웠으며, 감시가 소홀해진 틈에 도망쳤다고 진술했다.

경찰은 즉시 형사 수십 명을 투입해 추적에 나섰으나, 납치됐다고 지목한 장소 주변 CCTV에는 A군의 모습이 확인되지 않았다.

이후 A군의 동선을 확인한 결과, 이날 집을 나선 A군은 학교에 가지 않고 PC방에 머물러 있었던 것으로 드러났다. 그제야 A군은 “부모님에게 혼날까 봐 거짓말을 했다”며 허위 신고였음을 털어놨다.

경찰 관계자는 “A군은 촉법소년으로 형사 책임을 묻기는 어렵다”면서 “이 같은 허위 신고는 경찰력 낭비로 이어지는 만큼 유사 사례가 발생하지 않도록 보호자들은 자녀 지도에 유의해 달라”고 당부했다.