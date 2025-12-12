인천 구월동 수입차 밀집 지역 위치 워크베이 확대로 월 1100대 수리 가능

[헤럴드경제=권제인 기자] 스텔란티스코리아가 인천 지역에 지프와 푸조를 동시에 경험할 수 있는 스텔란티스 브랜드 하우스(SBH) 전시장과 서비스센터를 공식 개장하고 본격적인 운영에 들어갔다고 12일 밝혔다. 이번 공식 출범으로 지프와 푸조고객은 차량 구매부터 서비스까지 한층 강화된 통합 고객 경험을 제공받게 됐다.

에펠오토가 운영하는 SBH 인천 전시장은 인천광역시 남동구에 위치한 연면적 984㎡, 지상 3층 규모의 시설로 구성됐다. 전시장 1층에는 최대 3대의 차량을 전시할 수 있는 지프 전시 공간이, 2층에는 최대 5대의 차량을 전시하는 푸조 전시장이 마련됐다. 3층은 운영을 위한 오피스 공간으로 활용된다.

이번 SBH 전환으로 인천 지역 수입차 주요 상권인 구월동 일대에서 지프와 푸조 모두를 경험할 수 있게 됐으며, 특히 푸조는 인천 지역 판매 공백 해소와 신규 고객 유입이 기대된다.

함께 운영을 시작한 SBH 인천 서비스센터는 인천광역시 중구에 위치한다. 대지 2001㎡, 연면적 1391㎡ 규모로, 워크베이를 기존 7개에서 9개로 확장해 정비 효율성을 높였다. 또한 일반 정비뿐 아니라 사고 수리까지 가능한 1급 판금·도장 시설을 갖춰 월 최대 일반수리 1100대, 판금·도장 60대 처리 역량을 확보했다.

송도 및 인천 도심 접근성이 우수한 입지와 확장된 서비스 역량을 기반으로 두 브랜드 고객은 보다 편리하고 안정적인 AS 경험을 누릴 것으로 기대된다.

오랜 시간 분당과 대전에서 푸조 판매와 AS 비즈니스를 운영해 온 딜러사인 에펠오토는 이번 SBH 인천 전시장 및 서비스센터 오픈으로 지프와 푸조 브랜드의 통합 운영 역량을 한층 강화하게 됐다.

현재 전국 기준으로 지프 전시장은 15개, 푸조 전시장은 13개이며, 인천 전시장을 포함한 SBH 통합 전시장은 총 11개다. 서비스센터는 SBH 통합서비스센터 11개를 포함해 지프·푸조 각각 18개 네트워크를 확보하고 있다.

방실 스텔란티스코리아 대표는 “인천은 국내 수입차 시장에서 고객 수요가 꾸준히 확대되는 핵심 지역”이라며 “이번 브랜드 하우스 공식 운영을 통해 고객 편의성을 높이고, 지프와 푸조 두 브랜드가 보다 밀접하게 고객과 소통할 수 있기를 바란다”고 말했다.