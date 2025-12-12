강남대로·송파 전시장에서 전시 및 판매

[헤럴드경제=권제인 기자] 메르세데스-벤츠 코리아는 국내 밴 판매 및 고객 서비스를 위한 세 번째 바디빌더사로 ‘HS효성더클래스’를 선정했다고 12일 밝혔다.

벤츠 코리아는 구동계와 차체로 구성된 기본 형태의 메르세데스-벤츠 스프린터를 수입해 계약된 바디빌더에 판매하고, 이후 각 바디빌더가 구매 고객의 요청에 따라 차량 내부를 다양한 형태로 특장해 리무진, 셔틀, 캠핑카 등 다양한 용도로 판매하고 있다.

벤츠 코리아는 기존 바디빌더인 더 밴과 세화자동차에 이어 이달 HS효성더클래스를 신규 바디빌더로 영입하며, 럭셔리 밴 시장에서의 리더십을 한층 강화하고 고객들의 관심과 수요에 더욱 능동적으로 대응할 계획이다.

HS효성더클래스는 이달 8일부터 메르세데스-벤츠 강남대로 전시장과 송파 전시장에서 스프린터 투어러 등 다양한 밴 라인업을 전시 및 판매하기 시작했다. 또한 메르세데스-벤츠 서초, 죽전, 청주 서비스센터에 밴 전용 워크베이를 설치해 고객들의 정비 서비스 접근성을 높일 예정이다.