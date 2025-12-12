- 대전시민 600여 명 통합의지 결집…특별법안 심의·의결 촉구

[헤럴드경제= 이권형기자] 대전시는 12일 시청 대강당에서 대전시의회, 대전충남 행정통합 민관협의체(이하 민관협)와 공동으로 ‘대전충남 행정통합 설명회 및 시민 한마음 촉구대회’를 개최하고, 대전충남 행정통합 특별법안의 조속한 국회 심의․의결을 촉구했다.

이날 행사는 최근 대통령이 행정통합의 필요성을 공식 언급하면서 통합 논의가 새로운 전기를 맞은 가운데 마련했으며, 약 600명의 시민이 참석해 추진상황을 공유하고 통합 의지를 결집했다.

이창기 민관협 공동위원장은 지난 10월 2일 특별법안 발의 이후 경과를 소개하며 통합으로 기대되는 효과를 설명했다.

이 공동위원장은 통합 시 인구 360만 규모의 초광역 혁신 클러스터 형성, 광역교통․생활권 확장 등 실질적인 변화를 강조하며 “행정통합은 수도권 일극체제에 대응할 충청권의 경쟁력 확보 전략”이라고 밝혔다.

설명회 후에는 통합을 촉구하는 퍼포먼스를 진행했다. 이장우 대전시장, 조원휘 대전시의회의장, 이창기 민관협 공동위원장, 남재동 대전사랑시민협의회장이 관객석에서 행정통합을 촉구하는 구호를 선창하고 시민이 후창하는 카드섹션을 펼쳤으며, 이어 무대에서는 통합 결의를 상징하는 배너가 하강하는 퍼포먼스를 진행했다.

이장우 시장은 “대전충남 행정통합은 충청권의 미래를 위해 반드시 가야할 길”이라며 “대통령께서도 행정통합의 필요성과 당위성을 명확히 인정한 만큼, 이제는 국회의 결단이 필요하다. 특별법안이 조속히 심사․통과될 수 있도록 국회와 중앙정부가 책임 있게 움직여 줄 것을 강력히 촉구한다”고 강조했다.

조원휘 의장은 “특별법안 통과는 주민 의사를 반영한 통합과 특례 확보의 출발점”이라며 “의회도 공감대 확산과 홍보에 노력하며 국회 심사 과정에 시민 기대가 반영될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

지난 10월 2일 발의된 ‘대전충남특별시 설치 및 경제과학수도 조성을 위한 특별법안’은 현재 국회 소관위원회 심사를 기다리고 있으며, 연내 통과 여부가 불확실한 상황이었다.

그러나 5일 충남 천안에서 열린 타운홀 미팅에서 대통령이 행정통합의 필요성을 직접 언급하고 현장 의견을 청취하는 등 적극적인 관심을 보이면서, 법안 논의가 다시 탄력을 받을 것이란 기대다.