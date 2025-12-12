2005년 설립 이래 지속 성장…베트남 유일 400kV급 케이블 생산기지로 도약

[헤럴드경제=박혜원 기자] 대한전선 베트남 생산법인 대한비나(TAIHAN CABLE VINA)가 설립 20주년을 맞았다.

12일 대한전선은 대한비나가 지난 11일(현지시간) 베트남 남부 동나이성 소재 대한비나 공장에서 ‘Powering the Future’를 주제로 설립 20주년 기념식을 열었다고 밝혔다. 행사에는 송종민 부회장을 비롯해 임익순 에너지부문장 상무, 노재준 재무관리실장 상무 등 대한전선 경영진과 최승호 대한비나 법인장 등 임직원 300여명이 참석했다.

이날 송종민 부회장은 기념사를 통해 “대한비나는 지난 20년간 축적한 생산 경험과 기술력을 바탕으로 베트남은 물론 글로벌 전력시장에서도 경쟁력을 인정받고 있다”며 “앞으로도 안정적인 공급망 구축과 기술 고도화를 통해 글로벌 공급망의 핵심 거점으로 지속 성장함으로써 대한전선의 성장을 견인하는 핵심 축이 될 것”이라고 말했다.

이번 행사는 글로벌 생산기지로서 대한비나의 도약을 다짐하는 자리로 마련됐다. ‘비전 트리 퍼포먼스’를 통해 회사 비전과 목표를 공유한 뒤, 장기근속자 17명과 우수직원 4명에 대한 시상도 이뤄졌다.

대한비나는 2005년 설립돼 고압 및 중저압 전력케이블과 가공선 등 주요 제품을 생산하고 있다. 지난해에는 매출 1403억원을 달성하며 전년 대비 약 20% 성장하는 성과를 거뒀다. 현재는 2027년 가동 목표로 400키로볼트(kV)급 초고압 케이블 생산 공장을 짓고 있다. 완공 시 대한비나는 베트남 내 유일한 400kV 급 초고압 케이블 생산기지를 확보하게 된다.