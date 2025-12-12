한화·포스코 컨소시엄, 인천 간석동 2568세대 교통, 학군, 생활 인프라 등 뛰어난 입지 1월 인천시청 인근 견본주택 오픈 예정

[헤럴드경제=윤성현 기자] ㈜한화 건설부문과 포스코이앤씨가 인천 남동구 간석동 311-1번지 일원에 조성하는 ‘포레나더샵 인천시청역’을 내년 1월 분양한다.

이 단지는 상인천초등학교 인근 간석동 일대 재개발 사업으로 공급되며, 지하 4층~지상 35층 규모 총 24개 동, 전용면적 39~84㎡ 총 2568세대 가운데 735세대가 일반분양 물량이다.

포레나더샵 인천시청역은 인천지하철 1·2호선 환승역인 인천시청역과 1호선 간석오거리역이 도보권에 있어 대중교통 이용이 편리하다. 경인로와 인접한 위치로 수도권제1·2순환고속도로, 제2경인고속도로 진입도 수월하다. 또한 광역버스를 이용하면 서울 합정, 홍대입구까지 약 1시간 내외로 접근 가능해 서울 출퇴근 수요까지 흡수할 수 있다.

특히 이 단지는 수도권 광역급행철도(GTX)-B 노선 수혜지로도 주목된다. GTX-B 노선은 인천 송도에서 경기 남양주 마석까지 약 82.8㎞를 잇는 동서축 고속 철도망으로, 개통 시 인천대입구역에서 서울역까지 30분대 도달이 가능하고 여의도, 용산 등 주요 업무지구를 빠르게 오갈 수 있을 것으로 전망된다.

또 단지 바로 앞에 상인천초등학교가 있어 ‘초품아’ 단지로 분류되며, 반경 1㎞내에 중·고등학교도 밀집해 있다. 구월동 학원가 이용도 편리하다.

단지는 입주민을 위한 골프연습장, 스크린골프, GX룸, 필라테스 스튜디오 등 다양한 체육시설과 키즈북하우스, 그룹스터디룸, 키즈카페 등 자녀를 위한 교육·보육 공간도 마련된다. 이 밖에 프라이빗 오피스, 스튜디오, 이벤트룸, 버블카페 등 업무와 여가를 위한 공간도 들어설 예정이다.

장영기 ㈜한화 건설부문 분양소장은 “인천은 이번 규제지역에서 제외돼 기대감이 커지고 있다”며 “브랜드 대단지에 GTX-B 수혜까지 더해진 입지로 실수요자와 투자자 모두에게 매력적인 선택지”라고 말했다.