모바일 앱 매거진·숏폼 콘텐츠 서비스 레시피·고객 후기·비하인드 등 제공

[헤럴드경제=김진 기자] CJ제일제당은 CJ더마켓 모바일 앱 전용 콘텐츠 서비스 ‘야미 타임(Yummy Time)’과 ‘야미 플레이(Yummy Play)’를 론칭했다고 12일 밝혔다.

‘야미 타임’은 매거진 형태의 서비스다. 매주 고객의 일상과 밀접한 새로운 테마를 다룬다. 지금까지 ‘캠핑 필수템’, ‘소바바 푸드사전’, ‘만두 취향 PICK’, ‘TODAY’s ZIPBAP(오늘의 집밥)’, ‘크리스마스 파티 추천템’ 등을 주제로 CJ더마켓 제품에 대한 재미있는 이야기와 헤시피를 제공했다. 댓글 작성자 중 추첨을 통해 CJ더마켓 적립금을 지급하는 이벤트도 진행한다.

‘야미 플레이’는 음식과 관련된 숏폼(짧은 영상) 콘텐츠를 즐길 수 있는 공간이다. 최신 트렌드를 반영한 밈과 창의적인 아이디어를 활용해 CJ더마켓 제품을 중심으로 짧은 영상 콘텐츠를 선보인다.

앞서 CJ제일제당은 CJ더마켓에서 건강한 식생활을 지원하는 콘텐츠 플랫폼 ‘라임(Lime)’을 론칭하며 헬스앤웰니스(H&W)를 중심으로 한 새로운 쇼핑 방식을 제안했다. 콘텐츠 기반의 고객 경험을 확장하고, 라이프스타일 플랫폼으로 자리 잡겠다는 전략이다.

CJ제일제당 관계자는 “앞으로도 CJ더마켓을 통해 고객들의 즐겁고 맛있는 일상을 지원하기 위해 노력할 것”이라고 전했다.