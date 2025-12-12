[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]김상동 전 경북대 총장(현 경북인재평생교육재단 대표이사)이 11일 경북교육청 브리핑룸에서 내년 경북교육감 선거 출마를 공식 선언했다.

이날 김 전 총장은 출마 선언문을 통해 “교육감 선거에 나선다”며 “경북대 총장, 경북도립대 총장 등 교육행정 경험과 리더십으로 경북교육을 새로운 시대로 이끌겠다”고 밝혔다.

또 고교학점제에 부합하는 대학입시제도 개선, 학제 개편 논의, 학교폭력 및 악성민원으로부터 학교를 보호하기 위한 법·제도 개선 추진 등 ‘혁신 방안’도 소개했다.

이어 김 전 총장은 교권 보호와 교육행정 혁신도 주요 과제로 제시했다.

그는 “연구안식제 도입, 투명한 승진체계, 학급당 학생 수 적정화, 담임교사 교과 수업 경감 등에 나서겠다”고 말했다.

김 전 총장은 핵심 공약으로 공교육 레벨업과 미래형 학생 중심 교육, 지역과 함께하는 협력교육 중심 평생교육, 미래 교육 기반 구축을 위한 학제·입시제도 혁신 등을 내세웠다.