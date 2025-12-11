용인시, 총사업비 226억원 들여 원삼면부터 백암면까지 도시가스 공급관 50.5㎞연장 2023년 하반기 백암면 가스 공급 위한 공사 선제적으로 착수해 결실 이상일 시장, “지역·주민 간 에너지 이용 격차 해소하기 위해 도시가스 없는 지역에 추가 공급 노력”

[헤럴드경제(용인)=박정규 기자]용인시(시장 이상일)는 11일 처인구 원삼·백암면 주요 지역에 도시가스 공급이 이뤄짐에 따라 용인 전 지역에 도시가스 공급 기반을 마련했다고 밝혔다.

시는 시비 100억원, ㈜삼천리 100억원 등 총사업비 226억원을 들여 올해 12월까지 원삼·백암면 주요 지역에 도시가스를 공급하는 사업을 추진했다.

시는 원삼면 좌항·사암·두창리를 시작으로 백암면 근창리까지 약 1700세대, 도시가스 공급관 50.5km를 연장했다.

그동안 원삼·백암면 주민들은 도시가스가 연결되지 않아 LPG를 사용하는 등 일상생활에서 불편을 겪어 왔다.

시는 추가적으로 2029년까지 백암지역 930세대에 도시가스 보급을 확대할 계획이다.

이날 백암면행정복지센터에서 열린 ‘원삼·백암 도시가스 공급사업 준공식’에는 이상일 시장, 김정태 ㈜삼천리 전무이사, 원삼·백암면 이장협의회와 지역 주민 등 100여 명이 참석했다.

준공식에서는 도시가스 공급사업 경과보고와 유공자 포상 등이 이뤄졌다.

도시가스 사업에 적극 협력한 공로로 김영열 전 사암6리 이장과 정의석 백암1리 이장이 시장 표창을 받았다.

이와 함께 김정태 ㈜삼천리 전무이사가 공로패를 받았으며, ㈜삼천리 우종규 차장, 서호원 과장, 김세기 ㈜인덕엔지니어링 이사가 시장 표창을 받았다.

이상일 시장은 “원삼·백암면의 숙원사업인 도시가스 공급이 이뤄지게 된 것을 축하드린다”며 “원삼면에 약 1350세대, 백암면에 약 350세대가 공급되는 데 앞으로도 주민·지역 간 에너지 이용 격차 문제를 해결하기 위해 도시가스가 들어가지 않은 지역에 추가적으로 공급하는 노력을 기울이겠다”고 말했다.

이 시장은 “SK하이닉스가 600조를 투자할 예정인 원삼면 용인 반도체클러스터가 본격적으로 조성되면서 도로 공사도 진행되고 있기 때문에 그 구간을 거쳐 백암면까지 도시가스를 연결하려면 시간이 오래 걸릴 것 같아서 2023년 가을 백암면에 도시가스 공급을 위한 공사를 선제적으로 시작해서 이렇게 결실을 맺었다”며 “백암면에 내년 400가구 등 2029년까지 모두 930세대에 도시가스를 추가로 보급할 계획”이라고 밝혔다.