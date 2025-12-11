CJ푸드빌, 올리페페 광화문점 개점 첫날부터 자리 꽉 채우며 기대감 올라 메뉴부터 인테리어까지 이탈리아 생생

[헤럴드경제=박연수 기자] “안녕하세요! 올리페페입니다!”

CJ푸드빌이 11일 서울 종로구 광화문 한복판에 이탈리안 레스토랑 브랜드 ‘올리페페’를 열었다. 오픈 첫날부터 반응은 뜨거웠다. 오전 10시, 테이블링 앱 캐치테이블에서 1900명이 매장 정보를 확인할 정도였다. 점심시간이 되자 테이블은 금세 꽉 찼다.

매장은 광화문 청계한국빌딩 2층에 약 170평, 156석 규모로 조성됐다. 안쪽에는 6~8인이 프라이빗하게 즐길 수 있는 룸도 완비했다. 별도 출입구를 마련해 접근성도 높였다. 커다란 창을 따라 일자로 나열된 창가석 테이블에서 즐길 수 있는 ‘청계천 뷰’와 탁 트인 개방감이 눈에 띄었다.

매장 중심부에는 커다란 화덕과 피자 조리대가 놓여 이탈리아 분위기를 연출했다. 고객들이 한눈에 볼 수 있는 개방형 주방에서는 대표 메뉴인 올리브 피자 ‘올리 올리베’가 만들어지고 있었다. 직원들은 직접 하얀 밀가루 덩어리를 평평한 도우 모양으로 쭉쭉 늘리고 재료를 푸짐하게 얹었다. 나폴리 피자협회의 인증을 받은 ‘카푸토 밀가루’로 직접 만든 도우가 먹음직스럽게 보였다.

올리페페의 ‘페페’를 상징하는 메뉴도 있었다. 원통형 파스타면 ‘지타’와 치즈로 만들어진 파스타에 후추가 가득 뿌려진 ‘카치오 올리페페’다.

식전주와 와인도 이탈리아 본토 느낌을 냈다. 와인 리스트는 ‘제24회 한국 소믈리에 대회’ 1위 이형택 소믈리에가 직접 큐레이션 한 와인들로 완성했다. 이탈리아 지역별 매력을 담아 선보이는 엄선된 와인 컬렉션으로, 이탈리아 북부의 트렌티노 지역 와인부터 남부의 시칠리아 와인까지 다양하게 구성했다.

커피는 이탈리아를 상징하는 에스프레소가 메인이다. 에스프레소 바로 유명한 리사르커피와 협업했다. 머신도 이탈리아에서 공수했다. 라심발리 이탈리아머신을 사용해 완벽한 맛을 구현하고자 노력했다. 커피와 함께 즐기는 디저트도 티라미수, 젤라또, 그라니따 아란시아 등 정통 디저트로 구성했다.

매장 인테리어의 콘셉트도 이탈리아다. 관계자는 “돌이 박힌 바닥은 이탈리아의 따뜻한 토양을, 곳곳에 놓인 노란 구조물은 햇살을 표현했다”며 “벽면에 설치한 타일은 유럽의 길거리 느낌을 구현하고자 했다”고 전했다.

CJ푸드빌은 올리페페 광화문점을 통해 고객 반응을 확인하고, 향후 운영 방향을 검토할 예정이다. 박보경 CJ푸드빌 외식 마케팅팀 팀장은 “CJ푸드빌이 가진 역량을 바탕으로 도심 속 가장 가까운 이탈리아를 구현하기 위해 노력했다”며 “직장인, 연인, 가족 등 고객들이 방문해 와인과 함께 편안한 시간을 가졌으면 좋겠다”고 했다.