“명백한 허위…특검이 그냥 뒀겠나”

12월 9일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 본회의에서 나경원 국민의힘 의원이 무제한 토론을 하고 있다. 이상섭 기자
[헤럴드경제=정석준 기자] 나경원 국민의힘 의원은 11일 정치권 인사의 통일교 금품 수수 의혹과 관련, 더불어민주당과 일부 언론에서 자신의 이름이 거명되는 데 대해 “저질 물타기 정치공작”이라는 입장을 밝혔다.

나 의원실은 이날 페이스북을 통해 “(나 의원에 대한) 금품수수 의혹 관련 보도는 명백한 허위 사실”이라며 이같이 말했다.

의원실은 일부 언론 보도와 관련, “수천만 원 금품에 명품 시계까지 수수했다고 지목받는 전재수 해양수산부 장관 등 민주당 의원들과 (나 의원을) 5인으로 묶어 열거하는 것 역시 금품수수 의혹의 외관을 인위적 작출(외관을 의도적으로 꾸미는 행위)하는 것이므로 명백한 허위 사실”이라고 했다.

또 “나 의원에게 만약 조금이라도 문제 소지가 있었다면 특검이 지금까지 아무 조치 없이 그냥 뒀겠나”라고 반문한 뒤 “‘민주당 정권 하명 특검→특정 편향 매체 보도→민주당 정치인의 인용→편향 매체 재확산’을 통해 민주당 정치인들과 민주당 정권 하명 특검, 특정 편향 언론이 반복하고 있는 거짓 여론조작”이라고 주장했다.

그러면서 “이러한 일련의 과정에 가담하는 것에 대해 일체의 강력한 법적 대응을 할 것”이라고 덧붙였다.


