[헤럴드경제=함영훈 기자] 지난 가을, ‘국제드론제전 with 로봇’, ‘남원국가유산야행 이벤트’, ‘제33회 흥부제’ 등 고전과 현대를 넘나드는 축제를 펼쳐 문화관광의 무한한 확장성을 보여주었던 남원이 올 겨울에도 따뜻한 미술관, 낭만의 광한루원, 지리산 저지대의 청정생태를 앞세워 여행객들에 손을 내민다.

눈발이 흩날리지 않을 때 정령치에 올라 지리산을 굽어보고, 낮은 지대에 있는 달궁계곡 산책을 마친뒤, 김병종 미술관에서 휴식을 취한뒤 광한루원을 거닐어본다면, 몽룡과 춘향이 누리던 낭만 못지 않은 기쁨과 힐링을 얻을 것이다.

▶1915m 지리산 높이 중 절반만 올라도 조망 좋은 정령치

남원시 주천면과 산내면에 걸쳐 있는 지리산국립공원의 정령치는 해발 1172m로 가장 높은 지대(1915m)에 견줄 때 6부능선 밖에 되지 않지만, 이곳 휴게소는 뷰 맛집으로 입소문이 나 있다.

동쪽으로는 바래봉과 뱀사골 계곡이, 서쪽으로는 천왕봉과 세석평전 반야봉 등과 남원의 시가지가 한 눈에 펼쳐진다. 지리산 주능선 일 백리를 한눈에 바라볼 수 있는 명소다.

서산대사 휴정(休靜 1520~1604)의 [황령암기(黃嶺庵記)]에 의하면 마한의 왕이 진한과 변한의 침략을 막기 위해 정씨 성을 가진 장군에게 성을 쌓고 지키게 했다는 데서 유래됐다고 한다.

겨울이라도 걱정할 것이 없는 이유는 차로 갈수 있는 곳이다. 이 고개는 차로 넘을 수 있는 가장 높은 지점이다. 주천면사무소를 출발하면 정령치까지 거리는 12km이다.

인근 달궁계곡은 지대가 낮은 곳이라 폭설이 내리지 않는 한, 어렵지 않게 산책할 수 있는 곳이다. 기원 전 350년 삼한시대에 온조왕의 백제 세력과 변한, 진한에 쫓긴 마한의 효왕이 지리산으로 들어와 쌓은 피란도성이 있던 곳으로, 지금도 달궁마을의 주차장 바로 아래에 궁터가 남아 있다. 원래 달궁은 달의 궁전이라는 의미였다.

반야봉(1,751m), 노고단(1,507m), 만복대(1,437m), 고리봉(1,305m),덕두봉(1,150m) 등 고산준령에 둘러싸인 달궁마을에서 심원마을까지 6㎞에 걸쳐 흐르는 계곡이다. 약 20m 떨어진 곳으로 지리산 종단도로가 지나지만, 계곡으로 들어서면 쟁기소, 쟁반소, 와폭, 구암소, 청룡소, 안심소 등 폭포와 소(沼)가 비경을 이룬다.

마을은 산 송이버섯, 산나물, 약초 등의 명산지이며, 노고단, 반야봉, 만복대에 둘러싸인 마을은 민박촌으로 지정되어 있다. 지방도가 남원시 산내면 뱀사골에서 구례군 산동 방면으로 성삼재를 통해 넘어갈 수 있도록 관광 도로화 되어 접근성이 좋다.

▶지리산을 향해 경배하는 남원시립김병종미술관

2018년 3월 개관한 남원시립김병종미술관은 숲으로 둘러싸인 전원형 미술관으로 미술작품뿐 아니라 자연을 감상하고 마음을 치유할 수 있는 복합문화 공간이다.

남원시에서 직접 운영하는 공립미술관으로 지역 출신 작가들의 전시 공간 마련을 통해 지역 미술의 특성을 알리는데 설립 목적이 있다. 특히 남원 출신의 김병종 작가가 본인의 대표작을 남원시에 대량 기증하면서 콜렉션의 기반을 갖추었다. 김병종 작가가 기증한 각종 문학 관련 자료들을 선보여, 미술과 문학이 공존하는 공간이기도 하다. 약 2,000권의 미술·문학·인문학 관련 도서가 비치된 북카페도 이 같은 미술관의 독특한 역할에 일조하고 있다.

남원시립김병종미술관은 김병종 작가의 초기작 <바보 예수>부터 근작인 <풍죽>, <송화분분>까지 다수의 작품을 상설전시와 특별전시를 통해 시민들에게 선보이고 있다.

또한, 남원시립김병종미술관은 완주 ‘아원고택’으로 유명한 전해갑 건축가가 디렉팅한 건축물로 미술관 자체가 하나의 작품이다. 미술관을 지을 당시 김병종 작가는 미술관이 자연의 아름다움에 잘 녹아들면서, 납작 엎드린 듯한 모양새의 ‘겸손한 미술관’이 되길 바랐다고 전해진다.

갤러리 곳곳에 ‘숲멍’할 수 있는 통창이 있고, 미술관에서 바라보는 소나무 숲과 멀리 보이는 지리산 능선, 하늘의 조화가 무척 아름답다. 고요하게 사색하기 좋은 공간이다.

김병종은 대한민국 문화예술상, 미술기자상, 선미술상, 대한민국 기독교미술상, 안견미술문화대상 등을 수상했고, 대한민국 문화훈장을 받았다. 대영박물관과 온타리오 미술관, 국립현대미술관 등 국내외 저명 미술관에 작품이 소장되어 있다. 중국 시진핑 주석의 국빈 방문 때는 그의 작품이 증정되기도 했다.

김병종은 글 쓰는 화가로도 널리 알려졌다. 대학 시절 동아일보, 중앙일보 신춘문예에 당선함과 동시에 전국대학 미술대전에서도 대통령상을 받는 등 일찍부터 전방위적 예술가의 행보를 보여 왔다.

지리산을 향해 경배하듯 납작 업드린 모양새, 자연을 모두 끌어들이겠다는 의지로 조성한 계단형 인공연못 등이 인상적인 이 미술관의 카페는 “너무 아름다워 미안하다”는 뜻의 미안 카페이다. 이제 이곳에서 쉬다가 광한루원으로 향한다.

▶알고보면 은하수를 상징하는 광한루원

광한루원은 남원시에 있는 조선 전기에 조성된 광한루의 정원으로 명승 제33호다. 남원역 근처의 시내에 춘향과 이도령이 만났다는 광한루가 있고, 그 광한루가 있는 정원을 통칭하여 광한루원이라고 한다.

누원의 북쪽으로는 교룡산이 우뚝 서 있고, 남쪽에는 금괴같이 보배롭다는 금암봉이 있으며 멀리 지리산이 보인다. 광한루원은 은하수를 상징하는 연못가에 월궁을 상징하는 광한루와 지상의 낙원인 삼신산이 함께 어울려 있는 아득한 우주관을 표현한 한국 제일의 누원이며, 경회루, 촉석루, 부벽루와 함께 우리나라 4대 누각에 속한다.

광한루원 안에는 광한루, 오작교, 완월정, 영주각, 춘향관, 춘향사당, 월매집이 있고 이외에도 공예품점, 카페 등의 부속시설이 있다.

연지에는 지상의 낙원을 상징하는 연꽃을 심고, 견우와 직녀가 은하수에 가로막혀 만나지 못하다가 칠월칠석날 단 한번 만난다는 사랑의 다리 오작교를 연못 위에 설치했다. 이 돌다리는 4개의 무지개 모양의 구멍이 있어 양쪽의 물이 통하게 되어 있으며, 한국 정원의 가장 대표적인 다리이다. 광한루는 1419년에 지어 1597년 정유재란 때 불타 1626년 복원됐지만 오작교는 처음모습 그대로 남아 있다.

춘향사당에는 김은호 화백이 그린 춘향의 영정을 모셔 놓았다. 해마다 음력 5월 5일 단오절에는 춘향제가 열린다.

고운 한복을 입고 남원 광한루를 거닐다 보면 시간여행을 하는 듯한 기분을 느낄 수 있다. 멋진 인생샷을 남기고 싶은 여행객들은 광한루원 바로 옆에 위치한 한복대여전문점 화인당을 방문해 보자. ‘꽃보다 아름다운 당신, 별처럼 빛나는 당신의 취향을 더한다’는 의미의 화인당은 남녀노소 누구나 한복을 입고 즐길 수 있도록 다양한 종류의 옷과 장신구들을 갖추고 있다. 특히 한복 중 소매가 없는 겉옷인 쾌자도 준비되어 있어 편하게 체험이 가능하다. 여느 곳에서 경험할수 없는 풀 조선수트이다.

광한루원 경내 남원다움관은 근현대기록관으로써 남원에서 살아온 사람들의 이야기와 삶의 기억을 추억하고 기록으로 보존해가는 복합문화공간이다.

남원다움관은 총 2층 건물로 1층은 야외 어드벤처 꿈틀과 남원 포레스트, 메타버스가 있고 2층에는 인력거 체험실, 나도공무원(제2전시실), 기획전시실 등으로 구성되어 있다.

남원다움관 1층 포레스트에는 남원 관련 자료와 서적을 모아뒀다. 다양한 서적을 통해 남원을 느껴볼 수 있다. 2층으로 올라가는 계단에서는 남원 시민들이 직접 기록으로 남긴 기록물과 영상물을 볼 수 있으며, 2층은 남원의 옛 풍경을 배경으로 사진 촬영을 할 수 있는 행복사진관과 웅이네만화방, 흙다방 등 옛날 감성이 물씬 나는 공간으로 구성되어 있다. 남원 근현대 시기 주요 명소들을 돌아볼 수 있는 인력거 체험도 마련되어 있다.

국가유산청 국가유산방문캠페인 소릿길의 거점인 남원의 풍류와 멋, 청정생태는 겨울이 와도 변함이 없다.