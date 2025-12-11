말차 식품·제과·제빵·음료·주류시장까지 확대…불티나게 팔려나가 재고 소진

[헤럴드경제(보성)=박대성 기자] 전 세계적으로 말차(抹茶·가루녹차)가 인기를 끄는 가운데 전국 생산량의 34%를 점유하는 보성산 녹차도 불티나게 팔려나가고 있다.

보성군녹차가공유통센터에 따르면 최근 5년간 연평균 약 130톤(t)의 찻잎을 수매해 이 중 약 80%를 판매하고 나머지는 재고로 유지해 왔다.

그러나 올해는 총 246톤을 수매했음에도 전량을 즉시 판매하거나 계약을 체결했으며, 전년도 이월 재고 또한 모두 판매가 완료된 것으로 확인됐다.

현장에서는 ‘차 구하기 대란’이라는 표현까지 나오고 있다.

보성차생산자조합 서상균 조합장은 “올해는 조합 창고에 재고가 남지 않을 정도로 차 판매가 호조를 보였다”라며 “시중에서도 말차를 포함한 차 수요가 예상보다 빠르게 증가해 곳곳에서 품귀 현상이 나타날 정도로 시장 분위기가 뜨겁다”고 전했다.

세계적인 말차 수요 증가로 보성산 차 수출량은 최근 몇 년간 증가세를 보이고 있으며 시장 변동에도 불구하고 전체 수출 흐름은 꾸준히 우상향을 유지하고 있다.

특히 지난 11월 1일 경주에서 열린 ‘2025 APEC 한중 정상회담’ 만찬 후식으로 ‘보성녹차’가 공식 제공되며 국제적 신뢰도가 다시 한번 확인되기도 했다.

이에 따라 보성녹차가공유통센터에서는 올해 역대 최대 규모인 80억 원을 투입해 재배 환경 현대화를 추진하고 있다.

스마트 생육 관리 시스템 구축, 평지형 다원 조성, 기계화 수확 확대, HACCP 기반 가공시설 확충 등 생산 전반을 과학화·표준화하며 경쟁력을 강화하고 있다.

또한 국제유기인증(유럽·미국 기준) 면적을 80ha까지 확대해 고품질·친환경 기준을 충족하는 체계를 완비했다.

이런 노력으로 농촌지역 고령화에도 불구하고 단위 면적당 생산량은 2014년 100.3kg에서 2024년 127.8kg으로 약 27% 증가하며 지속 가능한 생산 기반을 확보했다.

이러한 유통 기반 확충과 말차 수요 증가가 맞물리면서 국내 시장에서는 말차는 물론 녹차 제품 전반의 판매가 급증해 공급(생산)이 수요(소비)를 따라가지 못하는 현상도 나타나고 있다.

말차 열풍으로 국내 최대 산지인 보성산 차 제품에 대한 수요가 빠르게 늘고 있다.

보성산 진품 녹차 구입경로는 온라인 플랫폼(보성몰·우체국 쇼핑 등), 전국 식품 박람회, 직거래장터 운영 등을 통해 구입할 수 있다.

군 관계자는 “말차 열풍과 세계 식품 시장의 변화는 보성에 다시 찾아온 절호의 기회이므로, 보성차의 제2 부흥기를 실현해 녹차수도 보성의 위상을 세계 속에 다시 세우겠다”고 강조했다.