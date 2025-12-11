종합금투사 총 7곳으로 늘어나 혁신·모험자본 투자확대 시동

하나증권과 신한투자증권이 발행어음(단기금융업) 사업을 담당하는 종합금융투자회사에 합류한다. 미래에셋증권, 한국투자증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권에 이어 연내 7곳으로 늘어날 전망이다.

최근 정부가 자본시장 활성화를 정책 전면에 내세우면서 이번 인가를 계기로 증권업계도 발행어음 사업과 모험자본 투자 확대에 한층 박차를 가할 것으로 전망된다.

금융위원회 산하 증권선물위원회는 10일 정례회의를 열고 신한투자증권과 하나증권의 자기자본 4조원 이상 종합금융투자사업자·단기금융업 인가를 의결했다. 금융위 정례회의를 통해 이달 안에 최종 인가를 받으면 발행어음 사업자가 된다.

발행어음 사업자는 자기자본의 2배까지 자금을 조달할 수 있다. 종투사는 2028년까지 조달금액의 25%를 의무적으로 모험자본에 투자해야 한다.

발행어음 심사는 ▷신청서 접수 ▷외부평가위원회(외평위) 심사 ▷현장실사 ▷증선위 심의 ▷금융위 최종 의결 순으로 진행된다. 앞서 금융당국은 모험자본 공급 확대를 목표로 7월부터 종합투자계좌(IMA)와 발행어음 인가 신청을 신청받았다. 이에 한국투자증권과 미래에셋증권이 지난달 19일 IMA 사업자로, 키움증권이 발행어음 사업자로 지정됐다. 현재 IMA 사업 인가를 기다리는 NH투자증권 1곳, 발행어음 인가를 기다리는 메리츠증권·삼성증권 등 2곳이다.

메리츠증권과 삼성증권은 현재 외부평가심의위원회 심사를 마치고 현장 실사를 기다리고 있는 단계다. 이날 회의가 올해 마지막으로 열린 증선위 회의였기에 두 증권사의 인가 여부는 내년 초에 나올 것으로 예상된다.

홍태화 기자