세계 최대 민간 해상풍력 단지 첫 단추 96㎿ 규모 고정식 해상풍력 발전단지 9만 가구 1년 사용 가능한 전력 생산

SK이노베이션 E&S가 국내 최대 민간 주도 해상풍력 프로젝트 ‘전남해상풍력 1단지’ 준공식을 열었다. 이번 프로젝트는 전라남도가 추진하는 세계 최대 해상풍력 단지의 첫 단추로, SK이노베이션 E&S는 앞으로도 민간 투자 및 국내 산업 활성화에 기여하겠다는 방침이다.

11일 SK이노베이션 E&S는 전남 신안군 라마다프라자호텔에서 전남해상풍력 1단지 준공식을 개최했다. 이날 행사에는 김성환 기후에너지환경부 장관, 김영록 전남지사, 김대인 신안군수 권한대행, 이종수 SK이노베이션 E&S 사장, 염성진 SK 수펙스추구협의회 커뮤니케이션 위원장, 토마스 위베 폴슨 코펜하겐 인프라스트럭쳐 파트너스(CIP) 아태지역 대표 등 관계기관 주요 인사들이 참석했다.

전남해상풍력 1단지는 전남 신안군 자은도 연안으로부터 약 9㎞ 떨어진 공유수면에 총 96㎿ 규모로 조성된 고정식 해상풍력 발전단지다. 민간이 주도한 국내 해상풍력 프로젝트 중 최대 규모다. 연간 약 3억k㎿, 약 9만 가구가 1년 동안 사용할 수 있는 전력을 생산하며 연간 약 24만톤의 탄소 저감 효과가 기대된다.

이번 사업은 SK이노베이션 E&S와 글로벌 에너지 투자회사인 CIP가 2020년 전남해상풍력㈜을 설립하고 공동으로 추진해왔다. 2017년 발전사업 허가를 시작으로 2022년 공유수면 점용·사용허가 및 실시계획인가 등을 완료해, 올해 5월 상업운전을 개시했다.

특히 이번 사업은 국내 재생에너지 사업 최초로 비소구(Non-Recourse) 프로젝트 파이낸싱(PF) 방식으로 자금을 조달했다는 점에서 주목 받았다. 이는 주주사의 별도 담보나 보증 없이 개별 사업 자체의 신용과 기술력, 원금상환능력 등만으로 사업비를 대출해주는 방식이다. SK E&S 관계자는 “향후 국내 재생에너지 사업에서 다양한 민간 투자 확대를 활성화시킬 계기가 될 것”이라고 강조했다.

전남해상풍력 1단지는 전라남도가 추진 중인 세계 최대 규모 해상풍력단지 조성 사업의 첫 단추다. 전라남도는 2035년까지 총 8.2GW 규모의 해상풍력 단지를 조성한다는 계획이다. SK이노베이션 E&S와 CIP는 1단지에 이어 2,3단지 사업도 해상풍력 집적화단지에 조성할 계획으로, 2027년 말 착공이 목표다. 양사는 2031년까지 원자력발전소 1기의 설비용 량에 맞먹는 총 900㎿ 급 대규모 해상풍력 발전단지를 조성한다는 계획이다.

SK이노베이션 E&S는 풍력발전기 타워, 하부 구조물, 송전 케이블 등 주요 기자재와 설치 장비를 국내 기업 제품으로 조달해 국내 공급망 활성화에도 기여했다. 특히 국내 해상풍력 최초로 모노파일 하부구조물을 적용하고 이를 국내 최초의 해상풍력 전용 설치선(프론티어호)으로 설치하기도 했다.

지역 경제 활성화와 주민 상생에도 적극 나서고 있다. 발전소 주변지역에 해당하는 신안군은 주민참여형 사업을 통해 발전소의 이익 일부를 신안군 주민과 공유하고 있다. 전남해상풍력은 지난 10월 말에 처음으로 이익 일부를 주민참여 협동조합에 공유했다. 또한 공사 과정에서 목포, 신안의 지역 70여개 업체와 협력하고 지역 항만을 고정적으로 이용했다.

이종수 SK이노베이션 E&S 사장은 “전남해상풍력 1단지 준공은 국내 해상풍력 산업이 한 단계 도약하는 계기이자, 탄소중립과 지역 상생을 아우르는 대표적 모범사례가 될 것”이라며 “앞으로도 국내 해상풍력 생태계 활성화와 지역 경제 기여, 국가 재생에너지 보급 목표 달성을 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

김성환 기후에너지환경부 장관은 이날 축사에서 “해상풍력은 탈탄소 녹색문명 전환을 위한 핵심수단”이라며 “전남해상풍력 1단지 준공이 향후 국내 해상풍력 보급의 마중물이 될 것”이라고 말했다. 박혜원 기자