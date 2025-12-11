[헤럴드경제=박병국 기자] 더불어민주당의 유력 서울시장 주자로 떠오른 정원오 서울 성동구청장이 오는 19일 ‘매우 만족, 정원오입니다’ 출판기념 북토크를 개최한다. 북토크는 이날 오후 7시 성동구 광나루로 시공사 문화살롱에서 열린다.

지난 10일 ‘성수동-도시는 어떻게 사랑받는가’가 이후 9일 만에 갖는 출판 기념회다. ‘성수동-도시는 어떻게 사랑받는가’가 정 구청장 부임 후 성수동의 변화상을 담았다면, ‘매우 만족, 정원오입니다’는 지난 12년간 성동구에서 벌인 실험과 성과를 담았다.

PART 1 ‘소통은 일 잘하는 행정을 만든다’ 구청장 직통 문자 민원 시스템과 동구청 야간·토요 민원실, 착착 성동 생활 민원 기동대 등 소통에 방점을 둔 성동구의 정책을 소개했다. PART 2 ‘정성을 담은 기술은 시민을 지킨다’에서는 성동 AI·미래기술체험센터와 스마트 도시 통합운영센터, 성동형 지하 안전 관리 시스템 등을 담았다.

정 구청장은 이재명 대통령의 언급으로 내년 서울시장 선거의 다크호스로 떠올른 인물이다. 경쟁자인 오세훈 서울시장도 정 구청장에 대해 “일을 잘한다”고 평가기도 했다. 정 구청장은 “제별명은 ‘순한맛 이재명’”이라고 말했다. 이번 북토크 일정은 출마선언 시점과 맞물려 있다. 정 구청장은 지난 8일 유튜브 방송 ‘김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장’에 출연해 서울시장 출마 결정 시점과 관련해 “구의회 예산안이 통과되는 12월 중순”이라고 밝힌 바 있다. 정 구청장은 ‘서울시장에 출마하느냐’는 사회자 질의에 “거의 뭐”라고 했고, ‘마음을 굳혀가는 중이냐’는 질문에는 “그렇다”고 대답했다.