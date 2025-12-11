“국민 70% ‘평화적 두 국가론’ 압도적 지지”

“지난 6개월 ‘페이스 메이커’ 뚜렷한 역할 없어”

“NSC 구조 행정법 체계상 문제…대통령도 인지”

“중·러 통한 북한 관광 정부에서 지지하는 입장”

정동영 통일부 장관으 11일 “트럼프 대통령의 중국 방문이 남북관계 분수령”이라고 말했다. [통일부 제공]
정동영 통일부 장관으 11일 “트럼프 대통령의 중국 방문이 남북관계 분수령”이라고 말했다. [통일부 제공]

[헤럴드경제=문혜현 기자] 정동영 통일부 장관은 내년 4월 도널드 트럼프 미국 대통령의 중국 방문을 두고 “평화로 나아가느냐, 현 상태에 머무르느냐 하는 분수령이 될 것”이라고 밝혔다.

정 장관은 지난 10일 통일부 기자단 워크숍 기자간담회에서 이같이 언급하면서 “(북한과) 대화 여건을 조성하고 한반도 정세를 평화로 전환해 낼 적극적인 조치가 필요하다”고 강조했다.

정 장관은 이날 “대북 제재를 강화하고 인권 문제를 강력히 제기해 대북 협상력을 높여야 한다는 일각의 주장도 있지만, 오히려 그 반대”라며 “실효성 있는 평화 조치를 위해 남북관계의 역사적 맥락을 살펴보며 북한이 무엇을 위협으로 느끼는지 객관적으로 봐야 한다”고 주장했다.

그는 1992년과 1994년의 팀 스피릿 한미 연합 군사 훈련 중지, 2018년 한미 연합훈련 연기가 각각 북핵 협상 진전에 영향을 미치고 ‘한반도의 봄’을 불러왔다고 언급했다.

정 장관은 그러면서 “한미 훈련은 우리의 대비 태세를 강화하고 전작권 회복을 위해 필요한 것이 사실”이라며 “그러나 그것은 수단이다. 한반도 평화를 달성하기 위한 목적 달성을 위한 수단이다. 그것이 목적이 될 수는 없다”고 잘라 말했다.

한미연합훈련에 대한 입장을 재차 묻는 질문에 정 장관은 “이 대통령이 4개국 순방 귀국 기자 간담회에서 ‘훈련 조정 문제가 결과가 될 수도 있고, 지렛대가 될 수도 있다’는 말을 했다”면서 “지난 주 외신 기자회견에서도 ‘이 문제(한미 훈련)을 충분히 논의할 수 있다고 해야 미국도 북한과 협상의 문을 여는 데 도움이 되지 않나’라는 말을 하셨는데, 이것이 제일 기준이 돼야 한다”고 설명했다. 이 대통령도 언급한 만큼 한미 연합 훈련 조정 문제도 북한과 대화를 위한 지렛대로 봐야 한다는 취지다.

정동영 통일부 장관이 10일 통일부 출입기자단 워크숍 기자간담회에서 취재진 질문을 듣고 있다. [통일부 제공]
정동영 통일부 장관이 10일 통일부 출입기자단 워크숍 기자간담회에서 취재진 질문을 듣고 있다. [통일부 제공]

정 장관은 이날 ‘평화적 두 국가론’에 대한 여론조사 결과를 소개하며 국민적 공감대가 형성돼 있음을 강조하기도 했다. 그는 “최근 통일부가 갤럽에 의뢰해 성인 1005명에 대해 조사했더니 ‘통일 지향의 평화적 두 국가관계’에 70%가 찬성했다”면서 “어떤 정부 정책에 대해 우리 국민 70%가 찬성한다고 말하는가? 압도적인 (숫자의) 국민이 바로 평화 공존의 두국가 관계를 원하는 것”이라고 했다.

통일부에 따르면 해당 문항에 찬성한 비율은 69.9%였다. ‘북한도 하나의 국가’라는 의견에 대해선 ‘64.6%가 동의했다. 해당 조사는 지난 2일부터 8일까지 전화조사원 인터뷰로 진행됐다. 표본오차는 신뢰수준 95%에서 ±3.1%포인트다.

다만 정 장관은 이재명 정부 6개월 동안 북미 대화를 위한 ‘페이스 메이커’로서의 성과는 다소 적었다고 평가했다. 그는 “솔직히 말씀드리면 지난 6개월 우리가 페이스 메이커로서 뚜렷이 한 역할은 잘 도드라져보이지 않는다”면서 “그러나 무너진 신뢰를 쌓기 위해서 끊임없이 노력한 것, 그것이 페이스메이커 역할의 기본 받침”이라고 말했다.

이어 “이제 2026년도엔 신발끈 조여매고 역할하려고 한다”면서 “한미 간 조율 뿐 아니라, 북한 문제에 대한 중국의 역할과 관련해서도 긴밀하게 소통하고 공조할 것이며, 일본과도 소통해나갈 생각이다. 그런것들이 ‘페이스 메이커’의 일환으로 이뤄질 것”이라고 설명했다.

정동영 통일부 장관이 10일 통일부 출입기자단 워크숍에서 질의에 답하고 있다. [통일부 제공]
정동영 통일부 장관이 10일 통일부 출입기자단 워크숍에서 질의에 답하고 있다. [통일부 제공]

최근 위성락 국가안보실장과 케빈 김 주한미국대사대리 등의 대북정책 관련 기조와 정 장관의 목소리가 맞지 않는다는 지적과 관련해 정 장관은 “국방부·외교부·통일부의 존재 이유가 다 다르다. 관점과 시각을 통합·조율해 내는 것이 능력”이라며 “그 과정에 미흡함이 있었다면 우리 모두의 책임”이라고 말했다. 이어 “부처 간 갈등으로 보지 말고, 각 부처가 할 일을 하고 있다고 생각해 달라”고 요청했다.

이날 정 장관은 또한 학계 원로들이 주장한 국가안전보장회의(NSC) 개편과 관련해 이 대통령에게 건의했다는 내용을 공개하기도 했다. 정 장관은 “건드릴 수 없는 문제라고 생각한다”면서도 “NSC는 좀 이상하다. 박근혜 정부 때 손질해 장관급과 차관급을 다 상임위원으로 만들어 놨는데, 행정법 체계상 그것은 아주 예외적인 것이고 문제가 있다고 생각한다. 그 문제점은 대통령께서도 인식하고 계신다”고 했다. 이어 “(제가) 이 문제를 제기했고, 대통령께서도 충분히 문제를 인지하고 계신다”고 덧붙였다.

한편 정 장관은 북한 관광에 대해 전향적인 입장을 드러내기도 했다. 그는 “대화가 시작되면 제일 먼저 제기할 문제가 관광 사업”이라며 “한미 간에 조율해야 할 과제 중에도 미국 시민의 북한 여행 금지, 북미 간의 대화 협상 국면으로의 전환이 되려면 전환 과정에서 이 문제는 깊이 논의가 되리라고 생각한다”고 말했다.

그러면서 정 장관은 “현실적으로 제3국 재외국민의 방문이 먼저 이뤄질 수 있다. 통일부에서 적극적으로 지원하겠다”며 “중국이든 러시아든 여행사를 통해 북한 관광, 입국하는 것에 대해 정부에서 지지하는 입장”이라고 했다.


moone@heraldcorp.com