삼성·SK, 용인 클러스터 전력확보 비상 호남서 생산한 전력, 전북·충남 거쳐 공급 “전력 풍부한 지방에서 생산도 고려해야” 팹리스 업계 “국산 AI 칩 구매 확대 절실” 李대통령 “공공구매 확대로 해외수출 견인”

[헤럴드경제=김현일·박지영 기자] 정부가 ‘세계 반도체 2강 도약’을 목표로 반도체 산업에 대한 지원 의지를 내비쳤지만 업계에서는 여전히 선제적으로 해결돼야 과제들이 많다는 평가가 나온다.

급증하는 인공지능(AI) 메모리 수요에 대응해 경기도 용인에 대규모 반도체 클러스터를 조성 중인 삼성전자와 SK하이닉스로선 막대한 투자 부담을 덜어줄 규제완화와 더불어 원활한 전력공급이 주요 선결 과제로 꼽힌다.

팹리스(설계전문) 기업들은 자체 설계한 칩의 테스트 기회 확대와 국내외 수요처 확보를 위한 정부의 적극적인 지원을 요청했다. 특히 정부가 선제적으로 자국산 칩의 공공구매를 늘려 팹리스 기업들에게 해외 수출을 위한 교두보를 마련해줘야 한다는 의견이 제시됐다.

이재명 대통령 주재로 지난 10일 열린 ‘AI 시대 반도체 산업 육성 전략 보고회’에는 국내 주요 반도체 기업 관계자들이 참석해 현장에서 겪는 애로사항을 전달했다.

팹리스 “국산 칩 구매 확대 절실”…李 “공공구매 확대” 지시

이날 정부가 메모리 반도체 중심에서 벗어나 팹리스·파운드리(반도체 위탁생산) 등 시스템반도체 역량 강화를 약속한 가운데 팹리스 기업인들은 자체 설계한 칩들이 국내에서 빠르게 확산될 수 있는 정책이 뒷받침돼야 한다고 강조했다.

엔비디아를 비롯해 퀄컴, AMD, 브로드컴, 마벨 등이 고성능 AI 반도체 설계 역량을 앞세워 세계 반도체 산업을 움직이고 있지만 국내 팹리스는 아직 명함을 내밀지 못하는 상황이다.

세계 팹리스 시장은 미국(61%)이 압도적으로 지배하는 가운데 대만(17%)과 중국(16%)이 그 뒤를 잇고 있다. 우리나라 점유율은 2% 미만인 것으로 평가된다.

AI 반도체 기업 딥엑스의 김녹원 대표이사는 이날 전략 보고회에서 “국내 제조 기업과 AI 반도체 기술 기업, 알고리즘 기업을 수직 계열화하면 글로벌 시장을 선도할 기술이 나올 적기의 상황”이라며 “팹리스 기업이 설계한 AI 반도체를 국내 다양한 기업들에게 빠르게 확산될 수 있는 정책이 나와야 한다”고 강조했다.

현대자동차에 차량용 반도체를 공급하는 텔레칩스의 이장규 대표이사도 “저희가 현대차 차량용 반도체의 80%를 차지했지만 퀄컴이 무섭게 확장하면서 내년엔 20% 아래로 줄어들 것으로 예상한다”며 “현재 AI 반도체 풀 라인업을 갖추는 작업을 하고 있는데 정부, 현대차의 지원도 필요하다”고 말했다.

이에 대해 김정관 산업통상부 장관은 “현대차에도 다변화 니즈가 분명히 있지만 (국내 팹리스 칩의) 품질과 성능에 대해 약간 주저하는 부분이 있다”면서도 “정부가 도와 (자국산 칩을) 업그레이드 하게 되면 가능성은 분명히 있다”고 답했다.

국산 AI 반도체의 해외 수출 지원책이 필요하다는 목소리도 나왔다. 김녹원 대표는 “국내에서만 써가지고는 살아남기 힘들다”며 “미국, 중국, 일본, 대만에 수출할 교두보를 마련해주는 정책도 있으면 좋겠다”고 제안했다.

팹리스 기업들의 애로사항을 청취한 이 대통령은 “(국내 팹리스의 칩을) 한국 정부도 쓴다고 해야 수출 수요가 생길 것”이라며 국산 AI 반도체의 공공구매 확대를 제안했다.

이 대통령은 “공직자들은 구매했다가 손실이 발생하면 문책당할까봐 적극 행정을 안 하는데 혁신제품의 ‘시험적 구매’를 확대해야 하고 국민들은 손실이 나도 용인해줘야 한다”고 강조했다.

배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관도 “레퍼런스(공급 이력)가 없으면 수출이 안 된다. 공공기관과 공공사업에서 한국의 AI 반도체 그리고 NPU(신경망처리장치)를 적극 도입해야 할 것 같다”고 답했다.

팹리스 기업의 한 관계자는 “양산 역량이 올라온 팹리스 기업들의 글로벌 진출을 위해 실증 사례를 국가가 같이 만들어줬으면 한다”며 “이번에 정부가 제시한 국가 인프라 분야의 국산 칩 구매안은 유의미해보인다”고 평가했다.

팹리스, ‘상생 파운드리’로 반도체 테스트 숨통

팹리스 기업들이 자체 설계한 칩의 상용화를 위해 대규모 테스트(실증)가 필요하지만 이에 어려움을 겪고 있는 가운데 대안으로 SK하이닉스의 ‘트리니티 팹’이 제시됐다.

SK하이닉스는 용인 반도체 클러스터에 첨단 반도체 개발을 위한 테스트베드 트리니티 팹을 구축 중이다. 실제 반도체 양산 시설과 동일한 환경에서 소부장 기업이 개발한 제품의 양산 신뢰성을 검증하는 역할을 하게 된다.

곽노정 SK하이닉스 대표이사는 이날 “2027년 상반기 오픈하면 팹리스 기업들이 수시로 시험을 볼 수 있기 때문에 바로바로 채택할 수 있는 시스템이 갖춰지게 된다”고 설명했다.

팹리스가 설계한 칩의 생산을 맡는 파운드리 생태계 개선도 과제로 제시됐다.

조기석 DB하이텍 대표이사는 “삼성 파운드리는 미세 선단공정에 주력하고 있어 국내 팹리스들의 다양한 요구를 수용할 수 있는 40나노(㎚) 이상의 성숙공정 팹(공장)이 부족한 상황”이라며 “대만·중국·일본처럼 국내에도 2~3개의 선단 및 성숙공정 파운드리 팹을 육성할 필요가 있다”고 말했다.

정부는 이날 민관 합동으로 4조5000억원 규모의 12인치 40나노급 ‘상생 파운드리’를 구축해 국내 팹리스 기업에게 전용 물량을 할당하는 방안을 제시했다.

삼성·SK, 용인 팹 전력확보 비상…“지방 생산도 고려해야”

한편, 삼성전자와 SK하이닉스가 각각 360조원, 600조원을 투자해 조성하는 용인 반도체 클러스터를 놓고 전력 공급이 주요 과제로 부상하면서 향후 신규 생산시설을 호남지역 등 지방에 구축해야 한다는 목소리가 나와 업계는 예의주시하고 있다.

용인 클러스터 가동에 필요한 전력은 총 15GW(기가와트)인데 삼성전자가 9GW, SK하이닉스가 6GW를 필요로 한다. 삼성전자는 9GW 중 6GW만 확보한 상태이고, SK하이닉스는 6GW 중 3GW를 확보했다.

이호현 기후에너지환경부 2차관은 “호남에서 생산한 (재생에너지·원자력발전) 전력을 용인 클러스터까지 끌어올리려면 중간에 전북과 충남으로 송전선로가 지나가게 돼 지역수용 측면에서 어려움이 있다”며 “새로운 반도체 클러스터는 전력이 풍부한 곳으로 입지를 둬야 국가 균형발전 차원에서도 바람직하다”고 말했다.

이에 대해 이 대통령도 “(송전선로를 구축하면) 송전 비용을 전기요금에 추가하는 시스템은 피할 수 없을 것 같은데 균형발전 차원에서 가급적이면 지역에서 (반도체 생산)을 하면 좋겠다”고 말했다.